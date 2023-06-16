محافظ مطروح يناقش مع وفد وزارة الإسكان زيادة ضخ المياه فى مناطق عدة

ناقش اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، مع اللجنة الموفدة من وزارة الإسكان برئاسة الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان، والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والوفد المرافق، الحلول العاجلة لزيادة ضخ المياه للمحافظة، وإنهاء معاناة عدد من المناطق من نقص كميات المياه.

حضر الاجتماع أعضاء الهيئة البرلمانية النائب صالح سلطان، والنائب رزق علواني، والنائب جمال الشورى، والنائب عيسى أبوتمر، بالإضافة إلى الدكتور إبراهيم خالد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس أحمد نصر، رئيس جهاز مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح.



وقدَّم محافظ مطروح الشكر للاستجابة العاجلة من الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، لطلب المحافظة للوقوف على أسباب المشكلة وسبل سرعة حلها، موضحًا أن تناول اللقاء عددًا من التوجيهات والقرارات بناءً على الجولة التفقدية لوفد وزارة الإسكان لعدد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، ومنها: الاسراع في مراجعة عمل جميع محطات التحلية والروافع والشبكات وكافة المعدات من طلمبات ومحابس، ودراسة إقامة خزانات علوية في بعض المناطق، مع الوقوف على حجم الكميات الواردة واستهلاكها، ودعم شركة المياه بمطروح بمزيد من السيارات الناقلة للمياه، وتكليف استشاري لتقييم جميع مشكلات محطات التحلية بالرميلة والأعمال المطلوبة، ودراسة كافة المقترحات والحلول؛ للحفاظ على الأغشية وزيادة كميات ضخ المياه المستهدفة.

وأضاف أن القرارات تشمل أيضًا تنسيق رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب في مطروح مع محطة تحلية باغوش، وتنسيق زيادة ضخ محطة تنقية مياه العلمين لمطروح، وإرسال لجنة لأخذ عينات من مخرج محطات التحلية والشبكات وعدد من المناطق المختلفة للتحقق من جودة المياه وإعداد تقرير بذلك من خلال معمل مرجعي، والإسراع في إنهاء أعمال البناء والتشغيل الجزئي لمحطة الرميلة ٤ بحلول بداية العام القادم ٢٠٢٤، وزيادة الاعتماد المالي لمخطط مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والأخذ في الاعتبار الطبيعة الخاصة لمطروح.

وأكد أيضًا أنه تم تحويل محطة معالجة مياه الصرف الصحي في مطروح وتوسعاتها إلى معالجة ثلاثية بدلاً من ثنائية، مع استخدامها في استصلاح وزراعة مساحة ٢١٤٠ فدانًا على بعد 6 كم غرب المحطة، وفقًا لخطة زمنية وترفيق أرض الغابة الشجرية لسحب المزيد من المياه.

ولفت محافظ مطروح إلى أنه جارٍ إنشاء عدد من المحطات الفرعية وربطها على المحطة الرئيسية لرفع مياه الصرف الصحي ٧/ ٢، بالإضافة إلى أعمال تمديد شبكة الصرف الصحي في عدد من مراكز المحافظة.

محافظ مطروح يناقش مع وفد وزارة الإسكان

محافظ مطروح يناقش مع وفد وزارة الإسكان

محافظ مطروح يناقش مع وفد وزارة الإسكان

محافظ مطروح يناقش مع وفد وزارة الإسكان

محافظ مطروح يناقش مع وفد وزارة الإسكان

محافظ مطروح يناقش مع وفد وزارة الإسكان

محافظ مطروح يناقش مع وفد وزارة الإسكان