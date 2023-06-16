تطوير البنية التحتية.. مكتب خدمة المستثمرين بالمنطقة الصناعية بجمصة في الدقهلية

شهدت المنطقة الصناعية بمدينة جمصة التابعة لمحافظة الدقهلية، طفرة هائلة لتطوير البنية التحتية والإنشائية، وتقديم خدمات متميزة للمواطنين والمستثمرين في كل المجالات، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتم الانتهاء من إنشاء وافتتاح مكتب خدمة المستثمرين بالجهاز التنفيذي بالمنطقة الصناعية بجمصة كأحد فروع المكتب الرئيسي لخدمة المستثمرين بديوان عام المحافظة، وذلك لتقديم جميع الخدمات التي يحتاج إليها رجال الأعمال والمستثمرين والمصنعين بنطاق الدقهلية.

من جهته، أكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أن المنطقة الصناعية بمدينة جمصة والمناطق الصناعية على مستوى الجمهورية حظيت بعناية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك لجذب المستثمرين والمصنعين لتقديم خدمات أفضل.

وأضاف المحافظ أن المكتب يقدم جميع الخدمات التي تخص المستثمرين سواء استلام طلبات التخصيص ومحاضر الاستلام وكل التصرفات سواء البناء أو التشغيل أو تغيير النشاط أو التنازل أو دخول وخروج شركاء أو إضافة السمات التجارية وجميع التصرفات التى يطلبها المستثمرين، وذلك لعرضها على المحافظ للموافقة عليها وتنفيذها وذلك تسهيلًا للإجراءات واختصارها للعمل على تقليل مدة تأدية الخدمة وتسهيلًا على المستثمرين.

واكد محافظ الدقهلية أن هناك أعمال للتطوير والتحديث التي تم إجراؤها بمبنى الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية بجمصة، تماشيًَا مع خطة مصر لتطوير البنية التحتية والإنشائية.