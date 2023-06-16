الجارديان: كيف تعمل زيارة بلينكن للصين على تخفيف التوتر بين واشنطن وبكين؟

من المتوقع أن يصل وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، إلى الصين هذا الأسبوع، وفقًا لتقرير صحيفة الجارديان البريطانية، وتأتي زيارته بعد فترة طويلة من الانتظار، ويهدف إلى عقد اجتماعات مع كبار المسؤولين الصينيين، بهدف تهدئة التوترات في العلاقة بين البلدين العظميين.

في تقريرها، أشارت الصحيفة إلى سلسلة من التوترات التي نشأت بسبب تعزيزات زيارة أنتوني بلينكين للصين، وفي مكالمة هاتفية يوم الأربعاء، أكد وزير الخارجية الصيني تشين جانج، لـ بلينكين، ضرورة أن تتوقف الولايات المتحدة عن التدخل في الشؤون الداخلية للصين، كما طالب بضرورة احترام الولايات المتحدة لمخاوف الصين بشأن "قضية تايوان".

وفقًا لتصريح دانييل كريتنبرينك، كبير دبلوماسي وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون شرق آسيا، فإنه لا يتوقع أي اختراق أو تحول في العلاقات الأمريكية الصينية، حسبما ذكرت الصحيفة، وأكد كريتنبرينك للصحفيين في وقت لاحق أن الولايات المتحدة تأتي إلى بكين بنهج واقعي وواثق ورغبة صادقة في إدارة المنافسة بأكثر الطرق مسؤولية ممكنة.

وفي الأسبوع الماضي، أقرت الولايات المتحدة بأن الصين كانت تتجسس على الولايات المتحدة من كوبا منذ عام 2019 على الأقل، ونفى البيت الأبيض في البداية التقارير التي تفيد بأن الصين أبرمت صفقة بمليارات الدولارات مع كوبا للتنصت على الولايات المتحدة.

كانت أخبار وحدة التنصت قد هددت بعرقلة زيارة بلينكين، التي تم تأجيلها بالفعل من فبراير، عندما تم إسقاط منطاد تجسس صيني مزعوم في المجال الجوي الأمريكي، مما عزز الآمال في بناء التقارب في اجتماع الرئيس شي جين بينغ وجهاً لوجه. مع الرئيس جو بايدن في نوفمبر.

وأوضحت الجارديان، أن بلينكن سيكون في الصين في الفترة من 18 إلى 19 يونيو، كأعلى مسؤول أمريكي يزور البلاد منذ تولي بايدن منصبه.

تأتي الزيارة في مرحلة متدنية من العلاقات الأمريكية الصينية، واتهمت بكين الولايات المتحدة مرارًا وتكرارًا بالانخراط في معايير مزدوجة و "عقلية الحرب الباردة الجديدة" عندما يتعلق الأمر بالعقوبات التجارية وضوابط التصدير.

قالت جيسيكا تشين فايس، أستاذة دراسات الصين وآسيا والمحيط الهادئ بجامعة كورنيل، إنه نظرًا للمستويات الحالية من عدم الثقة والتوتر في العلاقة، فإن النتيجة الجيدة ستكون فهمًا أفضل لمخاوف كل جانب والخطوط الحمراء بالإضافة إلى تقدم متواضع في مجالات الاهتمام المتداخلة، مثل الاقتصاد وتغير المناخ واستئناف التفاعلات بين الناس بعد فيروس كورونا.

وقال جوناثان وارد، مؤلف كتاب "العقد الحاسم"، وهو كتاب عن المنافسة الأمريكية مع الصين، إن حالة العلاقات الأمريكية الصينية تشير إلى "مستقبل خطير في المستقبل".

وأضاف وارد: "لا أعتقد أن أي اجتماع معين سيغير المشكلة الهيكلية في العلاقة بين الولايات المتحدة والصين، فالصورة الأوسع هي أن الحزب الشيوعي الصيني لديه استراتيجية واضحة ليصبح قوة اقتصادية رائدة، وقد استيقظت الولايات المتحدة على هذا الأمر مؤخرًا فقط".

وقالت الجارديان، بالنسبة لما هو خارج الدبلوماسية الرسمية، فتحت بكين الباب أمام رجال الأعمال الغربيين، ففي مايو الماضي، زار إيلون ماسك، الصين، والتقى وزير الخارجية تشين، ومسؤولين كبار آخرين، وتفيد التقارير أن بيل جيتس، الذي غرد يوم الأربعاء بأنه وصل إلى بكين، سيجتمع مع شي اليوم الجمعة، ولم يتأكد بعد ما إذا كان بلينكن سيلتقي الرئيس الصيني أم لا.