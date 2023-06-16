تقرير دولي يرشح قصر عابدين ضمن أفضل مباني سياحية شهيرة في العالم

رشح موقع "Travel Noire" السياحي العالمي، قصر عابدين ضمن أفضل مباني سياحية شهيرة في العالم، مشيرا سواء كنت مؤرخًا أو مهتمًا بالتاريخ فقط ، فإن زيارة القلاع والقصور وغيرها من المساكن الكبرى هي تجربة ممتعة وتعليمية، وهناك تركيز كبير عليهم بشكل خاص في أوروبا، كقصر باكنجهام في إنجلترا، وقصر شونبرون في النمسا، وقصر بينا في البرتغال وكلها مفتوحة للسياح.

وأوضح الموقع أنه من بين هذه القصور، قصر عابدين في القاهرة، وهو يعد من بين أكثر المباني فخامة في العالم، يعود تاريخ الأساسات إلى عام 1863، واستغرق البناء أكثر من عقد من الزمان حتى يكتمل.

- من أفخم القصور من حيث الزخارف واللوحات

وبحسب التقرير الدولي فإن قصر عابدين من أفخم القصور من حيث الزخارف واللوحات، وعدد كبير من الساعات المنتشرة في صالات الاستقبال والأجنحة، بالإضافة إلى كونه مقرا رئاسيا فإنه يعمل أيضًا كمتحف.

ويتكون القصر من طابقين الطابق الأول يضم "الحرملك والسلاملك"، بينما يحتوي الطابق الأرضي على حديقة القصر وصيدلية للأدوية النادرة ودار الطباعة الملكية ومكتب الملك فاروق، فيما تعد قاعة محمد علي هي أكبر وأفخم قاعة في قصر عابدين، كما يضم القصر عدة قاعات تسمى البيضاء والحمراء والخضراء كانت تستخدم لاستقبال الوفود الرسمية خلال زيارتهم لمصر.



وكل ركن من أركان القصر، الحوائط والجدران يفوح منها اريج الإبداع، لوحات فنية ممهورة بتوقيع فنانين فرنسيين، سواء لمشاهد حربية أو للأزياء العسكرية المصرية عبر العصور، ما يجعل الجولة بين أروقة المتاحف غنية وشيقة، وأيضا مجموعة صور فوتوغرافية للأسرة المالكة وصورة الزفاف الملكي للملك فاروق.



ويحتوي القصرعلى 5 قاعات كبرى للاحتفالات، تتضمن كل منها 100 قطعة من روائع الفن العالمي، كما يحتوى على قاعات وصالونات، ومسرح يضم مئات الكراسى المذهبة، وفيه أماكن معزولة بالستائر خاصة بالسيدات، يطلق عليها "الحرملك"، والسبب في التسمية أنها منطقة محرمة على الرجال الغرباء.