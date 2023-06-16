قبل حفلها بساعات.. هبة طوجى تجرى بروڤة على خشبة المسرح الكبير بالأوبرا (صور)

انتهت النجمة اللبنانية هبة طوجي، من كافة بروفاتها الموسيقية، وأجرت مساء الخميس، بروڤة چنرال، بمصاحبة الموسيقار الكبير أسامة الرحباني، وسينى سيمفونى أوركسترا بقيادة المايسترو أحمد عويضة؛ استعدادًا لإحياء أولى حفلاتها الغنائية التى تلتقى خلالها بجمهورها داخل دار الأوبرا المصرية، وتطل خلالها على المسرح الكبير مساء اليوم الجمعة.

تفاصيل بروفات وحفل هبة طوجي الاول بالأوبرا

وكانت طوجي، جاءت إلى القاهرة صباح الثلاثاء وحرصت على إجراء ثلاث بروفات، والتحضير لبرنامج فني مميز لتقديمه لجمهورها خلال الحفل، يتضمن مجموعة مميزة من أعمالها الغنائية التى تمزج بين الطابع الشرقي والكلاسيكى والروح الفنية اللبنانية، التى لحنها لها الموسيقار أسامة رحبانى ووزعها قائد الحفل المايسترو أحمد عويضة منها "حلم، يمكن حبيتك، يا حبيبي خليك حدي، خلاص، لو نبقي سوا، حبيبي خلاص، قل لى يا حبيبي، مين اللي بيختار، بعد سنين، لابداية ولا نهاية، أول ما شوفته، زمان، بلد التناقض"، إلى جانب أحدث أعماله بعنوان "سلم علي مصر"، والتي تهديها لمصر وشعبها، بالإضافة إلى عدد من مؤلفات الموسيقى العربية الشهيرة، منها طلعت يا محلا نورها، حنا السكران وغيرها.

هبة طوجي.. متحمسة للقاء الجمهور المصري

من جانبها عبرت طوجي عن سعادتها البالغة للعودة إلى مصر بعد غياب قرابة ثلاث سنوات منذ آخر حفلاتها قائلة في تصريحات صحفية: "اشتقت لمصر ومتحمسة للقاء الجمهور المصري في القاهرة بعد الغياب، واحتفل معهم بألبومي الجديد "بعد سنين".

وأضافت هبة: “اتشرف بالغناء على مسرح دار الأوبرا المصرية العريق لأول مرة برفقة الموسيقار أسامة الرحباني، وهي تجربة مثيرة وحماسية لي، رغم غنائي على كبرى مسارح العالم، لكن تظل مصر وجمهورها قريب لقلبي”.

ومن المقرر أن يرفع الحفل، لافتة كامل العدد، خاصة أنه نفدت نسبة كبيرة من التذاكر فور طرحها للجمهور، وانقسمت أسعار تذاكر الحفل على الموقع التابع لدار الأوبرا للحجز الإلكتروني، إلى أربع فئات، الأولى بمبلغ 3510 جنيهات، والثانية بقيمة 3210 جنيهات، أما الثالثة بقيمة 2510 جنيهات، والرابعة والأخيرة بقيمة 1810 جنيهات.