رسميًا.. رودي جارسيا مديرًا فنيًا لنادي نابولي

أعلن نادي نابولي الإيطالي، تعيين الفرنسي رودي جارسيا مديرًا فنيًا للفريق خلفًا للمدرب السابق لوتشيانو سباليتي.

وقاد سباليتي نابولي للتتويج بلقب الدوري الإيطالي خلال الموسم المنقضي، للمرة الثالثة في تاريخه بعد غياب دام 33 عامًا.

وقرر المدرب الإيطالي الحصول على راحة لمدة موسم واحد عقب التتويج بلقب الأسكوديتو.

وتم الاستقرار على تولي الفرنسي رودي جارسيا بدلاً منه، لكن لم يتم الإعلان عن مدة التعاقد معه.

وسبق لـ رودي جارسيا أن تولى تدريب فريق روما الإيطالي خلال موسمين ونصف، حيث قاد الفريق في 118 مباراة، انتصر في 61 منها وحقق وصافة الدوري مرتين.