الهند وباكستان تستعدان للرياح والفيضانات المفاجئة مع هبوط إعصار بيار الجوى

أعلنت وسائل إعلام محلية، الخميس، هبوط إعصار بيبارجوي إلى اليابسة مساء الخميس، مع استعداد منطقة شاسعة من غرب الهند وجنوب باكستان المجاورة للفيضانات والأمطار الغزيرة والرياح العاتية.

ووفقا لوكالة أسوشتيد برس، هطلت الأمطار الشواطئ وظلمت السماء على طول بحر العرب، فيما أعاقت العواصف الترابية عمليات الإجلاء والإنقاذ على الأرض.

وتتوقع السلطات أن تسوء الأحوال لمدة يومين أو ثلاثة أيام حيث كان من المتوقع أن تصل سرعة رياح بيبارجوي إلى 140 كيلومترًا في الساعة (86 ميلاً في الساعة) قبل أن تتباطأ في مقاطعة غوجارات الهندية.

في منطقة كوتش الهندية، بالقرب من ميناء جاكو حيث وصل الإعصار إلى اليابسة، كانت السلطات تتوقع فيضانات كبيرة في المنطقة في باكستان تقع أيضًا كيتي بندر في مقاطعة السند الجنوبية التي اجتاحتها الفيضانات في طريق بيبارجوي.

وتقول السلطات الباكستانية إن الإعصار سيصل إلى المناطق الساحلية الجنوبية في البلاد بحلول منتصف الليل.