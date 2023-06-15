الخميس 15 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

11 أغسطس.. عمومية للزمالك لمناقشة اللائحة الخاصة للنادي

نادي الزمالك
نادي الزمالك

أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أنه تقرر عقد جمعية عمومية يوم الجمعة الموافق 11 أغسطس المقبل.

وأضاف رئيس النادي في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم قائلا:"جمعية عمومية غير عادية لمناقشة اللائحة الخاصة بالنادي، وجمعية عمومية عادية لاعتماد الميزانية وجمعية عمومية لإجراء الانتخابات على المقاعد الشاغرة في المجلس".

وأكد رئيس نادي الزمالك أن مجلس إدارة النادي قرر تكليفه برئاسة اللجنة العليا للاشتراكات والعضويات ومفوض من المجلس باتخاذ جميع القرارات دون الرجوع للمجلس.

أوضح أنه قرر تمديد المهلة الخاصة بسداد الاشتراكات ليوم الثلاثاء المقبل، كي يستفيد أعضاء النادي من التخفيضات الخاصة بإضافة التوابع.

وعقد مجلس إدارة نادي الزمالك مؤتمرا صحفيا مساء اليوم بمقر النادي للحديث عن العديد من الأمور المهمة .

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