الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

ممثل "القومى للإعاقة": شهدنا نهضة حقوقية كبيرة خلال العقد الأخير

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال أحمد إسحق ممثل المجلس القومي لذوي الإعاقة، إن العقد الأخير شهد نهضة حقوقية كبيرة فى مختلف المجالات، أبرزها حقوق ذوي الإعاقة بفضل دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي والتقدم نحو الجمهورية الجديدة والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وطالب إسحق خلال كلمته بلجنة الشباب في الحوار الوطني، بتفعيل مواد تيسير الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، وتعديل قانون إصدار الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير التمويل للمشروعات المعنية بذوي الإعاقة، حيث لم يتم تأسيس الصندوق حتي الآن.

وشدد على ضرورة تفعيل نسبة الـ5 % فى القطاعين الحكومي والخاص، وأن البداية يجب أن تكون من القطاع الحكومي.

وفيما يخص المبادرات الاقتصادية البنك المركزي، طالب بإصدار كتاب دوري بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وإعطاء مهلة سنة لذوي الهمم لتقنين أوضاعهم بما يدعمهم فى مجال ريادة الأعمال.

الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الاشخاص ذوي الاعاقة أشخاص ذوي الإعاقة البنك المركزي الجمهورية الجديدة الرئيس عبد الفتاح السيسي الخدمات المتكاملة الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة

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