الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق يكشف تفاصيل اجتماع وزراء دفاع حلف الناتو

مارك كيميت
مارك كيميت

قال مارك كيميت، مساعد وزير دفاع أمريكا السابق، إن اجتماع  وزراء دفاع حلف الناتو الأولية ستكون للموقف في أوكرانيا، والهجوم المضاد.

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، لبرنامج "ملف اليوم"، مع الإعلامي كمال ماضي، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن أعضاء "الناتو" يريدون أن يعرفوا المحقق والمتوقع من الهجوم المضاد لأوكرانيا من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنيسكي، وأنه لابد أن يشرح ويوضح ويؤتي بأخبار سعيدة خلال هذا المؤتمر لاستمرار الدعم لأوكرانيا.

نقاشات عن تمديد الحلف

وتابع، أنه سيكون هناك نقاشات لتمديد وتوسيع حلف الناتو وكافة الدول ستحضر إذا دعيت، كما سيكون هناك نقاش حول عضوية أوكرانيا.

وأشار إلى أن حلف الناتو لازال المنظمة الخاصة بدول حلف شمال الأطلنطي، واليابان ليست جزء منه ورأى أنه سيكون هناك مؤتمرات ومناقشات لانضمام اليابان لحلف "أوكوس"، والذي يضم الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا واستراليا.

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