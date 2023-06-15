مصرع شاب بسبب جرعة مخدرات زائدة فى العياط

شهد مركز العياط، بمحافظة الجيزة مصرع شاب إثر تعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة.

البداية كانت بورود إخطارً لمأمور مركز شرطة العياط من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود بلاغ بالعثور على سلب متوفى داخل شقته.

على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة شاب يدعى "ع. ك"، ولا توجد به أي إصابات ظاهرة.

وبإجراء التحريات تبين أن الشاب توفى بسبب تعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة، ولا شبهة جنائية.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.