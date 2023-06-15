الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع شاب بسبب جرعة مخدرات زائدة فى العياط

جثة
جثة

شهد مركز العياط، بمحافظة الجيزة مصرع شاب إثر تعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة.

البداية كانت بورود إخطارً  لمأمور مركز شرطة العياط من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود بلاغ بالعثور على سلب متوفى داخل شقته.

على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة شاب يدعى "ع. ك"، ولا توجد به أي إصابات ظاهرة.

وبإجراء التحريات تبين أن الشاب توفى بسبب تعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة، ولا شبهة جنائية.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

العياط الجيزة شاب المواد المخدرة جرعة زائدة

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