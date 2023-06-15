الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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معلومات عن محطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية (إنفوجراف)

محطة تحيا مصر بميناء
محطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية

تضع محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية مصر على خريطة المنافسة العالمية في مجال النقل البحري، حيث يعد ميناء الإسكندرية من أقدم الموانئ في البحر المتوسط، ولم يتم تطويره منذ 25 عامًا، ليظهر اليوم في ثوب جديد عقب تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى بالميناء، وعلى رأسها افتتاح محطة تحيا مصر اليوم. 

وبعد افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، محطة تحيا مصر، بميناء الإسكندرية، تستعرض "الدستور" أبرز المعلومات عن المحطة متعددة الأغراض.

تفاصيل مشروع محطة تحيا مصر

  • أنشئت على مساحة 560 ألف متر.
  • بطول 2480 مترًا، وعمق 17 مترًا.
  • التكلفة 550 مليون دولار.
  • طاقة التداول من 15 إلى 18مليون  طن سنويًا.
  • سيصل تداول الحاويات إلى مليون و250 ألف حاوية.
  • تستقبل المحطة 6 سفن في وقت واحد.
  • لها أثر إيجابي على منظومة النقل البحري بالإسكندرية.
  • ملكيتها لميناء الإسكندرية وقناة السويس، والشركة القابضة للنقل البحري والري بنسبة 34٪ و33٪و 33٪ على التوالي.
  • تم تنفيذ المشروع تحت إشراف الهيئة الهندسية.

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  • تتضمن محطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية معدات ثقيلة ذات كفاءة عالية تم شراؤها لتشغيل المحطة بالكامل.
  • الساحات بها 3أنواع من البضائع: (حاويات - بضائع عامة-RoRo).
  • تحقيق وقت أقل في دخول وخروج الشاحنات.
  • مناطق لتدريب العاملين بأعلى مستويات.
  • أماكن لتخزين الحاويات المبردة.

 

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المبني الإداري لمحطة تحيا مصر

يتكون من 4 طوابق بمساحة 1200 متر 
وهم:
قسم التشغيل والعمليات: يتحكم في تشغيل المحطة بأكملها.

قسم تكنولوجيا المعلومات: مسئول عن التحكم في الأنظمة الخاصة بمحطة التشغيل (TOS).

متابعة عملية التشغيل: كشف الحاويات بكاميرا التعرف على الأحرف (OCR).

مراقب عمليات التفريغ والتداول: التستيف بالساحة ودخول وخروج الشاحنات المحملة بالحاويات وأماكن وضعها داخل المحطة من خلال شاشات التحكم.

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محطة تحيا مصر متعددة الأغراض ميناء الإسكندرية الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع محطة تحيا مصر مشروعات الميناء

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