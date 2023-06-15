الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظة الجيزة: قطع المياه عن منطقة البراجيل لمدة 8 ساعات مساء غدِ الجمعة

انقطاع مياه
انقطاع مياه

نوهت محافظ الجيزة بأنه فى إطار تنفيذ الأعمال المتعارضة مع مشروع تطوير محور 26 يوليو بشارع أحمد عرابي – البراجيل ضمن المشروعات القومية.

ستقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة بالتنسيق مع الشركات المنفذة بتحويل خط مياه شرب UPVC  قطر 500 مم بشارع أحمد عرابي – البراجيل لتعارضه مع قواعد المحور، مما يستلزم قطع المياه لمدة 8 ساعات من الساعة 10 مساء يوم الجمعة الموافق 16/6/2023م وحتى الساعة 6 صباح يوم السبت الموافق 17/6/2023م.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس مركز ومدينة أوسيم بمتابعة الأعمال والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لسرعة الانتهاء منها وعودة ضخ المياه بصورتها الطبيعية دون تأخير.

وأوضحت الشركة أن المناطق المتأثرة بالانقطاع هي منطقة (البراجيل)، مؤكدةً على توفير سيارات محملة بمياه الشرب للتوجه للمناطق المتأثرة بالانقطاع عند الطلب على رقم طوارئ (125).

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