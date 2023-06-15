الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل تعلن عن فرص عمل جديدة للشباب من الجنسين

فرص عمل
فرص عمل

أعلنت وزارة العمل عن توافر فرص عمل جديدة للشباب من 30 وحتى 45 سنة، وذلك بإحدى شركات صناعة الملابس الجاهزة.

وتتضمن فرص العمل المتاحة بالشركة، 20 فني حياكة، على ألا يزيد عمر المتقدم لتلك الوظيفة عن 45 سنة، ولا يشترط وجود مؤهل، وأن يكون لديه خبرة 3 سنوات.

كما تطلب الشركة، 2 رئيس قسم إدارة هندسية، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل عالي، وألا يزيد عمره عن 45 سنة، وأن يكون لديه خبرة 10 سنوات.

وتحتاج الشركة، 5 عامل مبيعات، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل عالي، وأن يكون لديه خبرة 3 سنين، وألا يزيد عمره عن 30 سنة.

وتطلب الشركة أيضا، 10 مراقب جودة، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل عالي، وألا يزيد عمره عن 40 سنة، وأن يكون لديه خبرة من 2 إلى 10 سنوات.

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، التوجه لمقر الشركة في ب أ، طريق مصر إسكندرية الزراعي، أرض خضر الفرنواني، شبرا الخيمة أول، أو الاتصال على 010225181276.

وزارة العمل فرص عمل شركات صناعة الملابس الجاهزة خبرة وظيفة

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