الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الليلة.. على جمعة يكشف شهادته عن ثورة 30 يونيو مع محمد الباز فى "الشاهد"

الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة ضيفًا في برنامج "الشاهد"

يحل الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، ضيفًا في برنامج "الشاهد"، الليلة مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، وحديث حول شهادته عن ثورة 30 يونيو، وفترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي.

ويكشف الدكتور علي جمعة، في شهادته عن الثورة، ببرنامج الشاهد المذاع على قناة إكسترا نيوز، سبب تسميته لـ 30 يونيو، بـ "يوم الله"، ويسرد أيضًا مخاوفه التي تنبأ بها بمجرد وصول الإخوان للحكم.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

ويذاع برنامج "الشاهد" يومياً على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو وحتى 30 يونيو، فى تمام الساعة الحادية عشر مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال وإحسان السيد ومصطفى متولي.

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