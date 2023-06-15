قناة الناس| أيمن الحجار يوضح الفرق بين التواضع وضعف الشخصية (فيديو)

قال د.أيمن الحجار، الباحث الشرعي بهيئة كبار العلماء، إن هناك فرق بين 4 أمور هم التواضع وبين ضعف الشخصية وبين الكبر والثقة بالنفس، لافتًا إلى لانه في بعض الأحيان لا يعرف الإنسان الفرق بينهم.

أضاف "الحجار"، الخيمس، خلال لقائه فى برنامج "البيت"، المذاع عبر قناة "الناس"، أن الفرق بينهم خيط وشعرة دقيقة جدًا بين هذا المعنى وذاك، ما بين التواصع والذلة والمهانة يوجد خيط، وما بين الكبر والثقة بالنفس أيضًا خيط، مؤكدًا أن التواضع يعني بين الجانب وتقبل النصيحة من الآخر.

أوضح أن التواصع نابع من الإنسان الذي يرد ان يرضي الله تعالى وان لا يكون لنفسه حظ من الحظوظ يرتفع بها على الناس، أما المهانة في الطمع في الناس أكثر من الطمع في الله.

كانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.