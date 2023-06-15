الخميس 15 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

كييف تستعيد السيطرة على أراض تجاوزت مساحتها 100 كيلومتر مربع

أوكرانيا ورسيا
أوكرانيا ورسيا

أعلنت أوكرانيا، الخميس، استعادة أراض مساحتها مائة كيلومتر مربع من القوات الروسية، وذلك بعدما استعادت السيطرة على 7  قرى، منذ بدء هجومها المضاد الأسبوع الماضي.

وقال البريجيدير جنرال أوليكسي هروموف، في إفادة نقلتها وكالة "رويترز":"إن أوكرانيا استعادت السيطرة على أراض تجاوزت مساحتها 100 كيلومتر مربع في هجومها المضاد على القوات الروسية"،

وأضاف القائد العسكري الأوكراني: "مستعدون لمواصلة القتال لتحرير أراضينا بأيدينا فقط".

وأشار إلى أنه في المراحل الأولى من الهجوم المضاد للقوات الأوكرانية، تم تحرير "سبعة تجمعات سكنية في دونيتسك بشرق البلاد وفي زابوريجيا بالجنوب".

في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها اليومي ، الخميس، أن قواتها الجوية وجهت الليلة الماضية ضربة بأسلحة بعيدة المدى عالية الدقة على مواقع إنتاج طائرات بدون طيار هجومية للقوات المسلحة الأوكرانية.

وأكدت الدفاع الروسية أن الضربة حققت هدفها وكل المواقع المستهدفة تمت إصابتها.

وأشار التقرير إلى أن القوات الأوكرانية واصلت خلال اليوم الماضي محاولاتها لتنفيذ عمليات هجومية على محاور جنوب دونيتسك وزابوروجيه ودونيتسك، حيث صدت الوحدات الروسية عددًا من هجماتها هناك.

صواريخ دفاع جوي وآلاف القذائف 

في بيان مشترك صادر عن الحكومة البريطانية، أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا وهولندا والدنمارك، أنها سترسل عتاد دفاع جوي يتضمن مئات الصواريخ إلى أوكرانيا لمساعدتها في التصدي للقوات الروسية.

وجاء في بيان الدول الأربع، قبل اجتماع مجموعة الاتصال الدفاعية الخاصة بأوكرانيا بقيادة الولايات المتحدة في بروكسل، أن تسليم العتاد بدأ بالفعل، وسيكتمل "في غضون بضعة أسابيع".

بالتزامن، أعلنت وزارة الدفاع النرويجية في بيان عبر موقعها على الإنترنت أنها والدنمارك ستنقلان 9 آلاف قذيفة مدفعية إضافية إلى كييف.

أوكرانيا استعادة اراضي 100 كيلو متر مربع الحرب الأوكرانية الروسية الهجوم المضاد

الأكثر قراءة

فَعَّال| رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للتقديم للصف الأول الابتدائي الأزهري 2023-2024

خفض الدين وتحقيق فائض.. مكاسب الإصلاح الاقتصادى على مدار 9 سنوات

تنسيق الثانوية العامة 2024 القاهرة والأوراق المطلوبة للتقديم

رابط البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023-2024

إعادة تصور مستقبل المرأة المصرية فى قطاعات البيئة الخضراء.. ورشة للتعاون الدولى

الكشف الطبي مجاناً علي 320 حالة بقرية سيدي حنيش بمرسى مطروح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

5 يونيو «2-3»

وائل لطفي

حدث فى برج العرب

ماجد حبته

تحيا مصر وتجارة الترانزيت

أحمد الصغير

الحوار الأخطر للقيادى السلفى المعروف يونس مخيون! (2)

بيريهان الفحام

لسنا ملائكة ولا تجعلونا أبناء إبليس

مدحت بشاى

الإعلام العلمى فى زمن الذكاء الاصطناعى

عبد الرحيم طايع

المشهد الأدبى والجوائز

محاسن السنوسي

ليبيا الغائبة عن أحضان العرب

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يواصل تجريف أراضى الفلسطينيين جنوب قلقيلية

"الدفاع" السورية تعلن إصابة جندى بجروح خطيرة إثر عدوان إسرائيلى على ريف دمشق

وفد من الاتحاد الأوروبى يطلع على انتهاكات الاحتلال بحق المسجد الأقصى