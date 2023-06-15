كييف تستعيد السيطرة على أراض تجاوزت مساحتها 100 كيلومتر مربع

أعلنت أوكرانيا، الخميس، استعادة أراض مساحتها مائة كيلومتر مربع من القوات الروسية، وذلك بعدما استعادت السيطرة على 7 قرى، منذ بدء هجومها المضاد الأسبوع الماضي.

وقال البريجيدير جنرال أوليكسي هروموف، في إفادة نقلتها وكالة "رويترز":"إن أوكرانيا استعادت السيطرة على أراض تجاوزت مساحتها 100 كيلومتر مربع في هجومها المضاد على القوات الروسية"،

وأضاف القائد العسكري الأوكراني: "مستعدون لمواصلة القتال لتحرير أراضينا بأيدينا فقط".

وأشار إلى أنه في المراحل الأولى من الهجوم المضاد للقوات الأوكرانية، تم تحرير "سبعة تجمعات سكنية في دونيتسك بشرق البلاد وفي زابوريجيا بالجنوب".

في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها اليومي ، الخميس، أن قواتها الجوية وجهت الليلة الماضية ضربة بأسلحة بعيدة المدى عالية الدقة على مواقع إنتاج طائرات بدون طيار هجومية للقوات المسلحة الأوكرانية.

وأكدت الدفاع الروسية أن الضربة حققت هدفها وكل المواقع المستهدفة تمت إصابتها.

وأشار التقرير إلى أن القوات الأوكرانية واصلت خلال اليوم الماضي محاولاتها لتنفيذ عمليات هجومية على محاور جنوب دونيتسك وزابوروجيه ودونيتسك، حيث صدت الوحدات الروسية عددًا من هجماتها هناك.

صواريخ دفاع جوي وآلاف القذائف

في بيان مشترك صادر عن الحكومة البريطانية، أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا وهولندا والدنمارك، أنها سترسل عتاد دفاع جوي يتضمن مئات الصواريخ إلى أوكرانيا لمساعدتها في التصدي للقوات الروسية.

وجاء في بيان الدول الأربع، قبل اجتماع مجموعة الاتصال الدفاعية الخاصة بأوكرانيا بقيادة الولايات المتحدة في بروكسل، أن تسليم العتاد بدأ بالفعل، وسيكتمل "في غضون بضعة أسابيع".

بالتزامن، أعلنت وزارة الدفاع النرويجية في بيان عبر موقعها على الإنترنت أنها والدنمارك ستنقلان 9 آلاف قذيفة مدفعية إضافية إلى كييف.