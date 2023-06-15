الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مقتل 6 أشخاص فى حريق بالهند

جثة
جثة

لقى 6 أشخاص مصرعهم جراء اندلاع حريق فى منزلهم بمقاطعة كوشينجار بولاية أوتار براديش شمال شرقي الهند.

وقالت الشرطة الهندية، حسبما نقلت قناة "إن دي تي في" الهندية، الخميس، إن الأحداث وقعت في وقت متأخر مساء أمس عندما حوصرت امرأة (تبلغ من العمر 38 عاما) وأطفالها الخمسة داخل المنزل والزوج خارجه، عندما اندلع الحريق خلال نومهم.

وأضافت الشرطة أن فريق الإطفاء تمكن من إخماد الحريق وإخراج أفراد الأسرة الستة الذين بالفعل كانوا قد لقوا مصرعهم وتم التعرف على هويتهم، لافتة إلى أنه تبين أن الحريق بدأ بسبب ماس كهربائى وخلال ثوان قليلة اشتعلت النيران أيضا في إسطوانة غاز موجودة فى المنزل وانفجرت.

كوشينجار اوتار براديش الهند اندلاع حريق حريق

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