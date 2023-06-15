بتهمة سب الخطيب.. مرتضى منصور يعود للاقتصادية فى قضية جديدة

تنظر المحكمة الاقتصادية، في 4 يوليو المقبل محاكمة مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق في القضيتين رقمي 1208 و1228 لسنة 2023 جنح اقتصادية بتهمة سب محمود الخطيب، رئيس نادي الأهلي.

كان المحامى بالنقض محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، قد تقدم ببلاغات للنائب العام عن نفسه وبصفته وكيلًا عن الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي، متضررين من المتهم، لارتكابه جرائم سب وقذف في حقهما، ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر تلك الجرائم.

وكشف أن ذلك من خلال مداخلتين ببرنامجين تليفزيونيين، حيث وجه خلال المداخلتين عبارات معاقب عليها بموجب قانون العقوبات وقانون تنظيم الاتصالات.