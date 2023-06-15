أمين تنظيم "صوت الشعب": نثمن جهود الحوار الوطني.. والمنظومة الصحية تحتاج لتدخل عاجل

قال محمد الوكيل ، أمين مساعد التنظيم المركزي بحزب صوت الشعب ، على هامش جلسة الحوار الوطني المهتمة بملف الرعاية الصحية ، وريادة الشباب للأعمال، لـ" الدستور" إن الجلسة الصحية في الحوار الوطني كانت مثمرة جدًا، وأشار إلى أنه يثمن كل خطوات الحوار الوطني وكل الجهود المبذولة في جمع كل الأراء والتوصيات.

تابع أمين مساعد التنظيم المركزي بحزب صوت الشعب : أن القطاع الطبي في مصر يحتاج إلى تدخلات كبيرة حتى يستطيع أن يلبي احتياجات الجميع، ويواجهة المشكلات المطروحة، وأن كمنظمومة التأمين الصحي الشامل سيكفل لجميع المواطنين رعاية صحية شاملة دون تحمل أي أعباء إضافية، خاصًة في ظل الأوضاع الأقتصادية الراهنة

وبدأت منذ قليل جلسات لجنة الصحة بالمحور المجتمعى فى الحوار الوطنى، لمناقشة ملف الرعاية الصحية بين التحديات والآمال لمناقشة منظومة التأمين الصحي الشامل والنظام الصحي الحكومي والخاص والأهلى.

كما تناقش جلسات الحوار الوطني، قضية دعم وتمكين الشباب في ملف ريادة الأعمال المدرجة على جدول أعمال لجنة الشباب، ضمن مناقشات المحور المجتمعي.يذكر أن جدول أعمال جلسات الأسبوع الثالث للحوار الوطنى، الذى بدأ الأحد الماضي، تضمن مناقشات حول موضوع عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالإضافة إلى قضية التفرغ لعضوية المجلسين والمدرجة على جدول أعمال لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، وموضوع قانون حرية تداول المعلومات والمدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة.

وفي الثلاثاء الموافق 13 يونيو 2023 م، عقدت جلستان حول أولويات الاستثمارات العامة وملكية وإدارة أصول الدولة وتمويل الاستثمار العام، والمدرجة على جدول أعمال لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، وعلى التوازي منهما تعقد جلستان حول دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي ومسائل تسعير المنتجات مع مسألة دعم الزراعة والائتمان والديون، والمدرجة على جدول أعمال لجنة الزراعة والأمن الغذائي.