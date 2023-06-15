الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الخارجية الفرنسية: ندعم جهود السعودية للتهدئة في السودان

فرنسا
فرنسا

أعلنت الخارجية الفرنسية، الخميس، أن السعودية قامت بدور كبير لإجلاء الرعايا الأجانب من السودان، مشيرة ندعم جهود السعودية للتهدئة في السودان.

أضافت الخارجية الفرنسية أن ملف أوكرانيا سيكون على الطاولة خلال زيارة ولي العهد السعودي، كما ننسق مع السعودية في مختلف القضايا الدولية ومنها الملف اللبناني.

وتابع بيان الخارجية الفرنسية “تجمعنا شراكة ثابتة مع السعودية تشمل كل المجالات”.  

بحسب صحيفة بولتيكو الأمريكية تزيد فرنسا من ضغوطها على بروكسل للرد على ما تعتبره مزايا غير عادلة للصين في قطاعات التصدير مثل السيارات الكهربائية، لكن الاتحاد الأوروبي قلق بشأن مخاطر إثارة نزاع تجاري شامل مع بكين.

على مدى السنوات الأخيرة، قامت بروكسل بتحديث ترسانتها الدفاعية التجارية والآن، تريد باريس من المفوضية الأوروبية - التي توجه السياسة التجارية للكتلة المكونة من 27 دولة، استخدام هذا السلاح الجديد وإظهار أنه ليس مجرد موقف.

ومن المرجح أن تتصدر مسألة ما إذا كانت فرنسا ستفوز في بقية دول الاتحاد الأوروبي، خاصة ألمانيا، جدول الأعمال عندما يجتمع قادة الاتحاد الأوروبي في قمة في وقت لاحق من هذا الشهر، لقد شعرت برلين وآخرون بالصدمة من محاولة بروكسل الكارثية لاستخدام أدوات التجارة الأوروبية ضد بكين في 2013 ومن المرجح أن تدعو إلى طريق أكثر حذراً حتى لا تستفز بكين في اتخاذ إجراءات مضادة ضد صناعة الاتحاد الأوروبي.

وتناقش المفوضية الأوروبية ما إذا كانت ستبدأ تحقيقًا قد يسمح لبروكسل بفرض رسوم إضافية ، تُعرف باسم تعريفات مكافحة الإغراق ومكافحة الدعم ، على هذه السيارات وقال مفوض السوق الداخلية تيري بريتون إنه "يؤيد بشدة فتح تحقيق بشأن إغراق السيارات الكهربائية في أسرع وقت ممكن" ولم يكن لدى المفوضية الأوروبية أي تعليق آخر.

والهدف من ذلك هو دفع الصين إلى فتح سوق المشتريات العامة من خلال التهديد بإغلاق سوق المناقصات العامة المربحة للغاية في الاتحاد الأوروبي ردًا على ذلك.

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في وقت سابق من هذا العام في بكين إن الأجهزة الطبية "يتم استبعادها من السوق من خلال سياسات" شراء الصين "التمييزية ، والتي تمثل مصدر قلق طويل الأمد للصناعة الأوروبية، إضافة إلى ذلك تدرس بروكسل أيضًا صناعة السكك الحديدية الصينية ، كما قال اثنان من المسؤولين.

فرنسا الخارجية الفرنسية السعودية اجلاء الرعايا السودان

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