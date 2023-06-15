مؤتمر صحفي للأهلي عقب عيد الأضحى للإعلان عن تفاصيل الاستاد

يعقد مسؤولو الأهلى، برئاسة الكابتن محمود الخطيب مؤتمرًا صحفيًا عقب عيد الأضحى؛ للكشف عن التصور النهائى لاستاد النادي ومن المقرر أن يشهد المؤتمر توقيع عقود العمل والذى سيبدأ فى اليوم التالى مباشرة بحد أقصى منتصف يوليو المقبل.

وكشف مصدر مسؤول داخل الأهلي أن مجلس إدارة النادي ومسؤولي أليانز اتفقوا على عقد مؤتمر صحفي بين النادي الأهلي ومسؤولي الشركة الألمانية؛ للإعلان عن جميع التفاصيل الخاصة بالتعاون بين الطرفين في الفترة المقبلة.

أضاف المصدر أن وفدًا رسميًا من ألمانيا تابع لشركة أليانز تواجد في مقر الأهلي بالجزيرة منذ فترة ليست بالقصيرة من أجل الاطلاع على البنية التحتية للنادي ومشاهدة مقر النادي الرئيسي عن قرب قبل القيام بزيارة أخرى لمقر النادي في الشيخ زايد.

أشار المصدر إلي ان خطوة الإعلان عن الاتفاق بين الأهلي وأليانز لبناء استاد القلعة الحمراء تعطلت بسبب تراخيص الإنشاء في أرض الشيخ زايد بجانب رخصة شركة الأهلي للإنشاءات وهو ما تم الحصول عليه في الفترات الماضية.

ورفع الأهلي رصيده في قائمة الأندية الأكثر تتويجًا في العالم إلى الرقم 25 بعد فوزه بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الحادية عشرة، ليواصل مطاردته لنادي ريال مدريد الإسباني، الذي يتربع على القائمة برصيد 29 بطولة، ويلي الأهلي في الترتيب أندية إيه سي ميلان الإيطالي، وإنديبندينتي وبوكا جونيورز الأرجنتينيين برصيد 18 بطولة لكل منها، ثم برشلونة الإسباني برصيد 17 بطولة.

كان الأهلي قد تصدر قائمة الأندية الأكثر تتويجًا في العالم في فبراير 2014 بعد فوزه بكأس السوبر الإفريقي على حساب الصفاقسي التونسي، قبل أن يتخطاه ريال مدريد.

وفاز الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا 11 مرة: 1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012، 2013، 2019/2020، 2020/2021، 2022/2023.

كما فاز ببطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس 4 مرات: 1984، 1985، 1986، 1993، بينما فاز ببطولة كأس الكونفيدرالية مرة واحدة: 2014.

وفاز بكأس السوبر الإفريقي 8 مرات أعوام: 2002، 2006، 2007، 2009، 2013، 2014، 2019/2020، 2020/2021.

وسبق للأهلي الفوز بالكأس الأفرو آسيوية مرة واحدة عام 1989.