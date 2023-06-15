الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تقديم الرعاية الطبية لـ 2258 حالة بقوافل جامعة طنطا في المحلة الكبرى وكفر الزيات

جانب من الحدث
جانب من الحدث

نظمت جامعة طنطا خلال هذا الأسبوع قافلتين شاملتين إلى قرية بلقينا مركز المحلة الكبرى، وقرية كفر حشاد مركز كفر الزيات؛ لتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان للمرضى، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود زكي، رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور محمود سليم، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة".

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وشهدت القافلتان توقيع الكشف الطبي لعدد 2258 من خلال 14 عيادة، وصرف الدواء اللازم لجميع الحالات بالمجان وتحويل 155 حالة إلى مستشفيات طنطا الجامعية لاستكمال العلاج وإجراء الفحوصات اللازمة بالمجان.

وتم توقيع الكشف الطبي في التخصصات التالية: 153 جراحة المخ والأعصاب، 233 حالة في عيادة طب الأطفال، 268 بجراحة العظام، 229 بعيادة الأمراض الجلدية، 209 بأمراض الباطنة، 126 بعيادة جراحة المسالك البولية، 252 بعيادة الأنف والأذن والحنجرة، و66 بعيادة الجراحة العامة، 103 بعيادة الأمراض الصدرية، 80 بالنفسية والعصبية، و331 بعيادة طب وجراحة العيون، و42 بعيادة القلب والأوعية، و87 بعيادة التحاليل،و79 بعيادة تنظيم الأسرة. 

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كما تم تحويل 155 حالة بواقع 12 جراحة مخ وأعصاب، 7 أطفال، 16 عظام، 15 جلدية، 7 باطنة، 14 مسالك بولية، 15 أنف وأذن وحنجرة، 12 جراحة عامة، 8 الصدر،10 نفسية وعصبية، 36 طب وجراحة العيون، و3 قلب وأوعية دموية.

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كما شهدت القوافل إجراء اختبارات محو الأمية لـ 98 مواطن، وزراعة 100 شجرة مثمرة بالقريتين، كما قدم أعضاء هيئة التدريس بكلية التمريض محاضرات توعوية لأهالي القرية في عن الأمراض النفسية وكيفية اكتشافها والتعامل معها، وصحة الأم وحديثي الولادة، اضافةً إلى مضاعفات مرض السكر وكيفية العناية بالقدم السكري، وعلامات وأعراض ارتفاع ضغط الدم، كما قدمت الدكتورة راندا الديب مدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة محاضرات توعوية لأهالي القرية لتحقيق حياة أسرية كريمة وتربية إيجابية للأطفال.

دعما لمبادرة حياة كريمة تقديم الرعاية الطبية لــ 2258 حالة بقوافل جامعة طنطا بمركزي المحلة الكبرى وكفر الزيات ارتفاع ضغط الدم إجراء الفحوصات استكمال العلاج الدكتور محمود ذكى الفحوصات اللازمة العلاج بالمجان الكشف الطب جراحة المسالك البولية جراحة المخ والأعصاب

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