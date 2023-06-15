الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الأهلى يتفوق على "البايرن" فى تصنيف أندية العالم: ماذا عن الزمالك؟

الأهلي
الأهلي

أصدر الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء "IFFHS"، الخميس، تصنيف الأندية العالمية لشهر يونيو الجاري.

واحتل الأهلي المركز السادس في ترتيب الأندية العالمية، متفوقًا على بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد الإنجليزي.

واختار الاتحاد الدولي تصنيف الأندية على حسب النقاط التي جمعوها من إنجازاتهم في الفترة بين 1 يونيو 2022 و31 مايو 2023.

وواصل ريال مدريد تصدره تصنيف أندية العالم بحصوله على 313 نقطة، وخلفه مانشستر سيتي، بطل أوروبا والدوري الإنجليزي برصيد 279 نقطة، وفي المركز الثالث جاء نادي فلامينجو البرازيلي برصيد 278 نقطة، ورابعًا حل فريق بنفيكا البرتغالي برصيد 257 نقطة ثم فريق إنتر الإيطالي في المركز الخامس برصيد 249 نقطة.

واحتل الأهلي المركز السادس برصيد 237 نقطة متفوقًا على أندية مانشستر يونايتد الإنجليزي وبورتو البرتغالي، ونابولي الإيطالي، وبايرن ميونخ الألماني والتي احتلت المراكز من السابع للعاشر تواليًا.

فيما جاء نادي بالميراس البرازيلي في المركز الـ11، وخلفه نادي إندبندنتي الإكوادوري في المركز الـ12 ثم فيورنتينا الإيطالي في المركز الـ13 وبي إس في أيندهوفن بالمركز الـ14 ثم نادي سانت جيلوسي البلجيكي في المركز الـ15، ثم روما الإيطالي بالمركز الـ16 وفينورد روتردام الهولندي وفناربخشة التركي بالمركز الـ17 ثم إي زد ألكمار في المركز الـ19 وأرسنال ويوفنتوس بالمركز الـ20 مناصفة.

تصنيف الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء

فيما احتل فريق الوداد البيضاوي المغربي المركز الـ35 في التصنيف، بينما جاء الزمالك في المركز الـ53.

الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء تصنيف الأندية العالمية الاهلى الوداد البيضاوي الزمالك

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