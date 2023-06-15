الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

صرف جزء من مستحقات لاعبي الزمالك قبل مواجهة فاركو

جريدة الدستور

قرّر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خوض مباراة ودية في السادسة، مساء الخميس، أمام فريق المصري البورسعيدي على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمباراة فاركو المقبلة في كأس مصر.

ويسعى الكولومبي كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في تجربة اللاعبين البدلاء وبعض الناشئين في ودية اليوم لتجهيزهم للفترة المقبلة.

كما قرر المدير الفني للزمالك خوض اللاعبين المستبعدين من المباراة الودية أمام المصري البورسعيدي لتدريب خاص قبل انطلاق المباراة التي تقام اليوم في الساعة السادسة.

بشرة سارة للاعبي الزمالك قبل مواجهة فاركو

وقرر مجلس إدارة نادي القلعة البيضاء، صرف جزء من مستحقات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال الساعات القليلة المقبلة لتحفيزهم قبل مباراة فاركو المرتقبة في كأس مصر.

وأبلغ جهاز الكرة بنادي الزمالك، اللاعبين بصرف جزء كبير من المستحقات المالية المتأخرة، خلال الساعات القليلة المقبلة،وسوف يتم تحويلها إلى الحسابات الخاصة بجميع اللاعبين .

ويرغب مجلس إدارة نادي الزمالك، في تحفيز اللاعبين قبل مواجهة فاركو في كأس مصر،من أجل إحراز البطولة وإسعاد جماهير القلعة البيضاء لتعويضهم عن الاخفاقات التي عامه منها الفريق خلال الفترة الماضية.

جاء صرف دفعة جديدة من مستحقات اللاعبين بعد انتعاش خزينة الزمالك من عائد اشتراكات أعضاء الجمعية العمومية بنادي الزمالك.

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