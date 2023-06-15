الخميس 15 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تقارير صحفية: محمد صلاح بديلًا لـ ميسى فى باريس سان جيرمان

محمد صلاح
محمد صلاح

أفادت تقارير صحفية أن محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني، نجم ليفربول الإنجليزي التقى ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي؛ لمناقشة عملية انتقال محتملة للنجم المصري.

ويلعب صلاح ضمن صفوف فريق ليفربول منذ انتقاله من روما الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ديلي إكسبريس الإنجليزي نقلًا عن موقع سبورتس زون فإن ناصر الخليفي بدأ مفاوضات مثابرة مع مو صلاح منذ بطولة كأس العالم الماضية، والتقى به في المغرب منذ أيام.

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول بحلول 30 يونيو 2025.

وتواجد صلاح في المغرب خلال الأيام الماضية مع المنتخب الوطني لخوض مباراة غينيا بتصفيات أمم إفريقيا 2023.

وأفاد الموقع أن الخليفي أخبر صلاح أن بإمكانه استبدال ليونيل ميسي في باريس سان جيرمان الموسم الماضي، وشرح له اهتمام النادي بضمه؛ وعلى الرغم من ذلك فإن صلاح لم يبد أي إشارة بشأن رغبة الخليفي في التعاقد معه.

ولعب صلاح 305 مباريات بقميص فريق ليفربول وسجل 186 هدفًا وصنع 79 لزملائه في الفريق من أصل 556 مباراة لعبها طوال مسيرته وسجل 263 هدفًا وصنع 132 لزملائه.

محمد صلاح ليفربول ناصر الخليفي باريس سان جيرمان الانتقالات الصيفية

الأكثر قراءة

مذكرة تفاهم بين "إيتيدا" و"فاليو" لإطلاق أكاديمية تدريب في مجال الأنظمة المدمجة بصناعة السيارات

انطلاق حملة نظافة شاملة ورفع كافة المخلفات بمنطقة الشادر في أسيوط

مصرع شخص غرقا فى نهر النيل بقنا

تكريم الطلاب الفائزين في مسابقة "التعليم" للقصة القصيرة بقنا

محافظ أسيوط: توريد 124 ألف طن قمح للشون والصوامع حتى الآن

الرئيس السيسى يستقبل الرئيس التنفيذى لشركة الخطوط الملاحية الفرنسية العالمية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

الحوار الأخطر للقيادى السلفى المعروف يونس مخيون! (2)

بيريهان الفحام

لسنا ملائكة ولا تجعلونا أبناء إبليس

مدحت بشاى

الإعلام العلمى فى زمن الذكاء الاصطناعى

عبد الرحيم طايع

المشهد الأدبى والجوائز

محاسن السنوسي

ليبيا الغائبة عن أحضان العرب

محمد العسيري

عايز أَلِف مصر

خالد عكاشة

أبعاد ومدى «الهجوم المضاد» الأوكرانى

سامح الأسوانى

مسرحية «باب عشق».. انتصار للشعر والحياة

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان برعاية جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يواصل تجريف أراضى الفلسطينيين جنوب قلقيلية

"الدفاع" السورية تعلن إصابة جندى بجروح خطيرة إثر عدوان إسرائيلى على ريف دمشق

وفد من الاتحاد الأوروبى يطلع على انتهاكات الاحتلال بحق المسجد الأقصى