تقارير صحفية: محمد صلاح بديلًا لـ ميسى فى باريس سان جيرمان

أفادت تقارير صحفية أن محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني، نجم ليفربول الإنجليزي التقى ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي؛ لمناقشة عملية انتقال محتملة للنجم المصري.

ويلعب صلاح ضمن صفوف فريق ليفربول منذ انتقاله من روما الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ديلي إكسبريس الإنجليزي نقلًا عن موقع سبورتس زون فإن ناصر الخليفي بدأ مفاوضات مثابرة مع مو صلاح منذ بطولة كأس العالم الماضية، والتقى به في المغرب منذ أيام.

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول بحلول 30 يونيو 2025.

وتواجد صلاح في المغرب خلال الأيام الماضية مع المنتخب الوطني لخوض مباراة غينيا بتصفيات أمم إفريقيا 2023.

وأفاد الموقع أن الخليفي أخبر صلاح أن بإمكانه استبدال ليونيل ميسي في باريس سان جيرمان الموسم الماضي، وشرح له اهتمام النادي بضمه؛ وعلى الرغم من ذلك فإن صلاح لم يبد أي إشارة بشأن رغبة الخليفي في التعاقد معه.

ولعب صلاح 305 مباريات بقميص فريق ليفربول وسجل 186 هدفًا وصنع 79 لزملائه في الفريق من أصل 556 مباراة لعبها طوال مسيرته وسجل 263 هدفًا وصنع 132 لزملائه.