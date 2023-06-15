الحوار الوطنى.. عضو مجلس الشباب المصرى يقترح فصل الشباب عن الرياضة

قال محمود أسامة السقا، عضو مجلس الشباب المصري عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي، إن تبنى الرئيس عبد الفتاح السيسى مخرجات الحوار الوطنى ضمانة أساسية لنجاح الحوار، وردا على كل من يشكك حول الحوار الوطنى ومدى الجدية لما يٌثار من تصريحات بشأن الحوار.

وتابع السقا، خلال كلمته اليوم الخميس بجلسة لجنة الشباب ضمن المحور المجتمعي بالحوار الوطني، والتي تعقد تحت عنوان دعم وتمكين الشباب وذوي الهمم ملف ريادة الأعمال": "تبنى القيادة السياسية لتوصيات ومخرجات الحوار ضمانة حقيقة لنجاح الحوار والجديد في الموضوعات التى تُثار داخل اللجان والمقترحات والتوصيات والمخرجات التى سيكون لها دور كبير فى الوقوف على بعض المشاكل والقضايا فى المجتمع ووضع حلول عاجلة لها".

وفيما يخص الشباب، قال السقا، إن تمكين الشباب من أهم الملفات التى تحظى باهتمام حقيقى من قبل القيادة السياسية، وأصبح التمكين حقيقيا ولم يعد خططا أو حبرا على ورق كما كان فى العصور السابقة، واتضح ذلك من خلال مؤتمرات الشباب، والندوات، والدورات، واللقاءات التى يعقدها الرئيس مع الشباب لبناء جسور الثقة مع الشباب.

وأضاف: "هذه المؤتمرات التي يتم الاستماع فيها لرؤية الشباب يتم فى نفس الوقت تمكينهم وهناك نماذج كثيرة ناحجة فى العمل أثبتت أن هناك كوادر شبابية حقيقية أصبحت مؤهلة للعمل العام خلال الفترة المقبلة، وهذا يعود لكم المبادرات والمؤتمرات التى تهدف لتأهيل الشباب من أجل تمكين حقيقي".

واقترح عضو مجلس الشباب المصرى فصل الشباب عن وزارة الشباب والرياضة، قائلا: "أغلب ميزانية الوزارة تذهب للرياضة مما يعرض ملف الشباب للظلم، ومن ثم يجب أن يكون هناك ميزانية محددة خاصة بملف الشباب، وهذا لن يحدث سوى من خلال فصل الشباب عن الرياضة على أن يكون للشباب مجلس أعلى للشباب يرأسه الوزير ولكن الفكرة تكون قائمة على الاستقلالية فى الميزانية لدعم الملف بالشكل المطلوب والنهوض بأهم ملف فى الدولة لإعداد كوادر شبابية قادرة على ممارسة العمل العام".

وأضاف محمود أسامة السقا، أن التمكين يلزمه تأهيل حقيقي، وأن مجلس الشباب المصرى دشن وما زال عدد من البرامج والمبادرات التى تهدف لتحقيق التأهيل للشباب وقدرتهم على ممارسة العمل العام، والاستفادة من هذه القدرات والطاقات الشبابية.