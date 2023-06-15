الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

عضو مجلس الشيوخ: مناقشات الحوار الوطني انطلاقة جديدة نحو الجمهورية الجديدة

النائب أحمد سمير،
النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ

قال النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، إن جلسة الاستثمار العام تناولت العديد من المحاور الهامة منها تفصيل وثيقة ملكية الدولة ودورها في مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري بشكل كبير وأهمية مشاركة الحكومة في القطاع الخاص.

وأكد “سمير” أن الحوار الوطني في عدة محاور تفيد المواطن المصري مثل الصحة والتعليم والتكنولوجيا الحديثة وكل هذا يعود بالنفع علي المواطن ويقلل نسب البطالة.

واختتم مؤكدًا أن مناقشات  الحوار الوطني سيكون لها أثرُا كبيرُا على جهود الدولة نحو بناء الجمهورية الجديدة.

اقتصاد المصري أحمد سمير التكنولوجيا الحديثه الجمهورية الجديدة الجمهورية الجديد

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