الخميس 15 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حزب التجمع يطالب بإنشاء بنوك تعاونية لتمويل المشروعات الصغيرة والشركات الناشئة

حزب التجمع
حزب التجمع

تحدث محمود الدسوقي، ممثل حزب التجمع، عن المشكلات والتحديات التي تقابل الشباب في ملف ريادة الأعمال المدرج على جدول أعمال لجنة الشباب، منها صعوبة إجراءات التأسيس للشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة 

وأضاف خلال جلسة لجنة الشباب التي تناقش قضية دعم وتمكين الشباب في ملف ريادة الأعمال، من ضمن الصعوبات الحصول على التمويل اللازم بسبب مخاطر الائتمان، وارتفاع تكلفة التأسيس.

وقدم خلال كلمته مجموعة من التوصيات وصفها بـ"الروشتة" التي تحتوي على مقترحات وآليات التنفيذ لحل المشكلة.

1. توحید مبادرات دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة من خلال هيئة واحدة .

2. تسهيل إجراءات تأسيس الشركات والمشروعات وتفعيل الشباك الواحد بشكل واقعي الاعفاءات لذوي الاحتياجات

3. خفض رسوم التسجيل والترخيص لفئة الشباب .

4. إنشاء بنوك تعاونية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة.

الشركات الناشئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة تفعيل الشباك الواحد تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ذوي الاحتياجات

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يتابع عمليات الشحن والتفريغ لمحطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض

الرئيس السيسى يتفقد محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية

مزود بأحدث التقنيات.. رئيس "كهرباء القناة" يتفقد مركز خدمة عملاء ذوى الهمم 

السبت.. قائمتان تتنافسان في انتخابات الغرفة التجارية بالغربية

إزالة أحواض الأرز بمركز الداخلة حفاظًا على المخزون الجوفى للمياه بالوادى الجديد

الرئيس السيسى يشهد مراسم رفع علم مصر على السفينة وادى الملوك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

الحوار الأخطر للقيادى السلفى المعروف يونس مخيون! (2)

بيريهان الفحام

لسنا ملائكة ولا تجعلونا أبناء إبليس

مدحت بشاى

الإعلام العلمى فى زمن الذكاء الاصطناعى

عبد الرحيم طايع

المشهد الأدبى والجوائز

محاسن السنوسي

ليبيا الغائبة عن أحضان العرب

محمد العسيري

عايز أَلِف مصر

خالد عكاشة

أبعاد ومدى «الهجوم المضاد» الأوكرانى

سامح الأسوانى

مسرحية «باب عشق».. انتصار للشعر والحياة

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان برعاية جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يواصل تجريف أراضى الفلسطينيين جنوب قلقيلية

"الدفاع" السورية تعلن إصابة جندى بجروح خطيرة إثر عدوان إسرائيلى على ريف دمشق

وفد من الاتحاد الأوروبى يطلع على انتهاكات الاحتلال بحق المسجد الأقصى