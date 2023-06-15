حزب التجمع يطالب بإنشاء بنوك تعاونية لتمويل المشروعات الصغيرة والشركات الناشئة

تحدث محمود الدسوقي، ممثل حزب التجمع، عن المشكلات والتحديات التي تقابل الشباب في ملف ريادة الأعمال المدرج على جدول أعمال لجنة الشباب، منها صعوبة إجراءات التأسيس للشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة

وأضاف خلال جلسة لجنة الشباب التي تناقش قضية دعم وتمكين الشباب في ملف ريادة الأعمال، من ضمن الصعوبات الحصول على التمويل اللازم بسبب مخاطر الائتمان، وارتفاع تكلفة التأسيس.

وقدم خلال كلمته مجموعة من التوصيات وصفها بـ"الروشتة" التي تحتوي على مقترحات وآليات التنفيذ لحل المشكلة.

1. توحید مبادرات دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة من خلال هيئة واحدة .

2. تسهيل إجراءات تأسيس الشركات والمشروعات وتفعيل الشباك الواحد بشكل واقعي الاعفاءات لذوي الاحتياجات

3. خفض رسوم التسجيل والترخيص لفئة الشباب .

4. إنشاء بنوك تعاونية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة.