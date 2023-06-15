عضو “الديمقراطي الاجتماعي”: الحوار الوطني سيحل أزمة ريادة الأعمال في مصر

قال أحمد عبدالله محمود، ممثل حزب مصر الديمقراطي الإجتماعي، وعضو لجنة الشباب بالحركة المدنية، على هامش جلسة الحوار الوطني حول ملف الرعاية الصحية وريادة الشباب للأعمال، إن هناك العديد من المعوقات التي تواجه هذا الملف، مؤكدصا ان المناقشات ستطرح حلولًا لأزمات ريادة الأعمال التي تمس الكثير من الشباب.

وتابع “عبدالله” في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن التمويل يعد من أهم الأزمات التي تحتاج الدولة لمعالجتها.

وبدأت منذ قليل، جلسات لجنة الصحة بالمحور المجتمعى فى الحوار الوطنى، لمناقشة ملف الرعاية الصحية بين التحديات والآمال لمناقشة منظومة التأمين الصحي الشامل والنظام الصحي الحكومي والخاص والأهلى.

كما تناقش جلسات الحوار الوطني، قضية دعم وتمكين الشباب في ملف ريادة الأعمال المدرجة على جدول أعمال لجنة الشباب، ضمن مناقشات المحور المجتمعي.

يذكر أن جدول أعمال جلسات الأسبوع الثالث للحوار الوطنى، الذى بدأ الأحد الماضي، تضمن مناقشات حول موضوع عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالإضافة إلى قضية التفرغ لعضوية المجلسين والمدرجة على جدول أعمال لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، وموضوع قانون حرية تداول المعلومات والمدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة.