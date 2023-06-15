الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط: توريد 124 ألف طن قمح للشون والصوامع حتى الآن

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على متابعته الدورية واليومية لأعمال حصاد وتوريد القمح لكافة المواقع التخزينية بمراكز وقرى المحافظة سواء عن طريق جولاته المستمرة أو اجتماعاته الدورية او تكليفاته لرؤساء المراكز والمدن ومسئولي الزراعة والتموين للمرور والنزول إلى ارض الواقع لحل أي مشكلة تعترض عمليات التوريد معلناً عن توريد 124 ألفًا و122 طن قمح محلية منذ بداية موسم التوريد وحتى اليوم لـ 28 شونة وصومعة وهنجر ومركز تجميع موزعة على مستوى المحافظة.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة، لتوفير مخزون استراتيجي آمن مشيراً إلى التأكيد على استلام الأقماح المطابقة للمواصفات ووفقاً للضوابط الموضوعة حتى إنتهاء فترة أعمال التوريد خاصة وأن الدولة لا تدخر جهداً بالإهتمام بالمزارعين.

جاء ذلك خلال لقاءه بالمحاسب عدلي ابو عقيل سكرتير مساعد المحافظة ،والدكتور رضا عليوة وكيل وزارة الزراعة بأسيوط وممدوح حماد وكيل وزارة التموين بأسيوط ، لمناقشة أخر المستجدات بشأن توريد الأقماح المحلية للشون والصوامع بالمحافظة وتسهيل الإجراءات على الموردين. 

ووجه محافظ أسيوط مسئولي التموين والزراعة بالتنسيق والتعاون لزيادة معدلات ونسب التوريد بالشون والصوامع وتقديم كافة أوجه الدعم للمزارعين والتسهيلات اللازمة وتكثيف الجهود لمتابعة الملف بشكل دقيق ومعدلات الحصاد والتوريد طبقاً لتصنيف الحيازة الزراعية والعمل على تحفيز المزارعين وتشجيعهم لتوريد جميع الكميات التي تم حصادها.

وأشار إلى صرف مستحقات الموردين أولًا بأول والتيسير على الموردين بشأن استلام الأقماح الموردة بكافة الشون والصوامع مشيراً إلى ضرورة تكثيف الحملات من مسئولي التموين لضبط الأقماح المحلية التي يقوم بعض المزارعين من أصحاب النفوس الضعيفة والمخالفين للقانون والقرارات الصادرة في هذا الشأن بتداولها وعدم توريدها على أن يتم تحرير المحاضر للمخالفين الرافضين للتوريد ووقف صرف حصة الأسمدة المقررة لهم ووقف البطاقات التموينية المقررة لهم.

وأوضح الدكتور رضا عليوة وكيل وزارة الزراعة بأسيوط إنه تم توريد 47474 طن و709 كجم بشون البنك الزراعي المصري و21003 طن و344 كجم للشركة القابضة للصناعات الغذائية (المطاحن) بالإضافة إلى 40293 طن و344 كجم للمصرية القابضة للصوامع بعرب العوامر – مركز أبنوب و3875 طن و350كجم لشركة الوحدة لطحن الغلال و10901 طن و187 كجم انتاج التقاوي /إرشاد (إكثار) ليصل إجمالي ما تم توريده حتى الآن إلى 124122 ألف طن و934 كجم قمح مشيراً إلى تقديم كافة سبل الدعم والتيسيرات لتسهيل عمليات توريد الأقماح وتسليمهم مستحقاتهم المالية أولا بأول وتوفير مناخ تنافسي لجذب المزارعين لتوريد أكبر كمية ممكنة من المحصول.

يذكر أن محافظ أسيوط قد قرر تم تشكيل غرفة ادارة الازمات والعمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات خاصة بتوريد محصول القمح على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

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أرض الواقع إدارة الازمات إطار جهود الدولة التموين والزراعة التنسيق والتعاون الحيازة الزراعية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القابضة للصناعات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط المواقع التخزينية تكثيف الجهود مطابقة للمواصفات

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