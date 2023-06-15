الخميس 15 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

عضو لجنة الزراعة والري بالحوار الوطني طالبنا بإنشاء شركات للمصريين في الخارج (فيديو)

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال النائب حسام العمدة عضو لجنة الزراعة والري بالحوار الوطني: "محور الزراعة هو أحد المحاور المهمة داخل المحور الإقتصادي والذي يساهم في النهوض داخل القطاع الزراعي والذي يعتبر عصب الدولة المصري، وناقشنا تلك المحاور في الحوار الوطني وعن كيفية مضاعفة الإنتاج ونذلل العقابات أمام المستثمرين والمزارعين بدعم الفلاح".

وأشار عضو لجنة الزراعة والري: "صناعة قائمة على الزراعة ومناطق صناعية داخل مناطق الإنتاج تحتاج إلي تطوير الري وكيفية الاستفادة من مواردنا المائية المحدودة وأن الأراضي ليست ساعة تباع وتشترى، الأراضي مصدر للتنمية وحوافظ للمستثمرين".

وأضاف النائب حسام العمدة: "ناقشنا داخل جلسة الزراعة عن أهمية فتح آفاق استثمار زراعي وداجني وحيواني وإنشاء شركات لأبنائنا المصريين في الخارج  وتحديد كيفيفة إتاحة الأراضي وبنية تحتية مثل "بيت الوطن" وكيفية عمل مشروع إنتاجي بعد الرجوع لبلدهم ويدر لهم دخل مع مساهمتهم في تحويلاتهم للدولة المصرية".

إستثمار زراعي الاقتصادي الاستفادة الاقتصاد الحوار الوطن الحوار الوطنى

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