الخميس 15 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

فرج فتحي: محطة "تحيا مصر" نقطة تحول في مجال النقل البحري

النائب فرج فتحي
النائب فرج فتحي

أكد النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي قطعت شوطا كبيرا فى طريق تطوير الموانئ البحرية، بشكل كامل، حيث تستهدف مصر التحول لمركز عالمي للتجارة واللوجستيات، مشيرا إلى أن افتتاح الرئيس لمحطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، حيث تعد أول محطة من نوعها يتم إنشائها بشكل كامل داخل مياه ميناء الإسكندرية، لدعم تجارة الترانزيت الأمر الذي ينعكس على مركز مصر فى التجارة واللوجيستيات.

وقال "فرج"، إن المحطة تضم أحدث وأكبر أوناش لتفريغ وتحميل السفن العملاقة، وتعمل هذه بالأوناش بشكل اتوماتيكى، وهو ما يسرع عملية الشحن والتفريغ، بالإضافة إلى وجود أوناش أخرى تعمل فى ساحات التخزين، لتسهيل عملية تخزين الحاويات، وكل الأوناش تعمل بالكهرباء في خطوة مهمة نحو الاعتماد على آليات صديقة للبيئة، مؤكدا أن هذه المحطة ستكون نقطة تحول في مجال النقل البحري حيث تشتمل المحطة على ساحات تداول تبلغ نصف مليون متر مربع، وتنقسم إلى 3 محطات تداول (حاويات – بضائع عامة – سيارات)، وقادرة على تداول من 12 إلى 15 مليون طن بضائع سنويا، واستقبال من 6 إلى 7 سفن ذات حمولات كبيرة فى نفس الوقت.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن أطوال الأرصفة المحطة يقدر بحوالى 2450 مترا طوليا مما يؤهل المحطة لاستقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة حيث أن اقصى عمق يصل إلى 17.50 متراً، الأمر الذي يساهم في رفع تصنيف ميناء الإسكندرية، كما أنها ستوفر فرص عمل تقدر بـ 1500 وظيفة مباشرة و2000 فرصة عمل غير مباشر، موضحا أن محطة تحيا مصر تكلفت 7 مليارات جنيه مصرى للأعمال الإنشائية، و3 مليار جنيه للأجهزة والبنية الموجودة، بإجمالى 10 مليارات جنيه مصر.

وشدد النائب فرج فتحي على أهمية التوجه نحو تطوير الموانىء البحرية للاستفادة من موقع مصر المتميز بين العالم، مشيرا إلى أنه رغم ارتفاع فاتورة تطوير هذا القطاع الحيوي ، إلا أنه أصبح ضرورة في ظل ما يتعرض له العالم من أزمات عالمية أثرت على خطوط الإمداد، مؤكدا على أهمية التوجه نحو أن تحصل مصر على نصيبها من تجارة الترانزيت في العالم.

الرئيس عبد الفتاح السيسي السفن العملاقة النائب فرج فتحى فرج الموانئ البحرية بميناء الإسكندرية تطوير الموانئ البحرية توفر فرص عمل محطة تحيا مصر متعددة الأغراض

الأكثر قراءة

"التعليم" ترد على الاستفسارات المتعلقة بنماذج أسئلة امتحانات الثانوية العامة

"شؤون الحرمين" تؤكد استعدادها لإقامة 20 معرضا خلال موسم الحج

الرئيس السيسى يتفقد محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية

اتحاد المقاولين العرب: شركات مصرية وعراقية تنفذ كباري بـ180 مليون دولار ببغداد

مقرر "صحة الحوار الوطني": فخورون بتوجيهات الرئيس بشأن تنفيذ مخرجات الحوار

نفوق مواشي ودواجن.. السيطرة على حريقين في منازل وحظائر بإسنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

الحوار الأخطر للقيادى السلفى المعروف يونس مخيون! (2)

بيريهان الفحام

لسنا ملائكة ولا تجعلونا أبناء إبليس

مدحت بشاى

الإعلام العلمى فى زمن الذكاء الاصطناعى

عبد الرحيم طايع

المشهد الأدبى والجوائز

محاسن السنوسي

ليبيا الغائبة عن أحضان العرب

محمد العسيري

عايز أَلِف مصر

خالد عكاشة

أبعاد ومدى «الهجوم المضاد» الأوكرانى

سامح الأسوانى

مسرحية «باب عشق».. انتصار للشعر والحياة

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان برعاية جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يواصل تجريف أراضى الفلسطينيين جنوب قلقيلية

"الدفاع" السورية تعلن إصابة جندى بجروح خطيرة إثر عدوان إسرائيلى على ريف دمشق

وفد من الاتحاد الأوروبى يطلع على انتهاكات الاحتلال بحق المسجد الأقصى