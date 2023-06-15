"قميص زيدان ألهمني".. بيلينجهام يكشف أسباب انضمامه إلى ريال مدريد

تحدث النجم الإنجليزي جود بيلينجهام، المنضم حديثًا إلى صفوف ريال مدريد الإسباني، عن سبب اختياره للانتقال إلى قلعة "سانتياجو برنابيو" رغم العروض الأخرى المُقدمة له.

وكان نادي ريال مدريد قد نجح في حسم صفقة جود بيلينجهام، وسط منافسة شرسة من العديد من كبار الأندية الأوروبية الأخرى التي أبدت رغبتها في الحصول على خدماته، وعلى رأسها أندية ليفربول، تشيلسي، مانشستر سيتي واليونايتد من إنجلترا وغيرهم.

وانضم بيلينجهام إلى صفوف ريال مدريد خلال فترة الميركاتو الصيفي، بعقد لمدة 6 سنوات حتى يونيو 2029، قادمًا من بروسيا دورتموند الألماني، مقابل 103 مليون يورو.

بيلينجهام يتحدث عن انضمامه إلى ريال مدريد

وظهر جود بيلينجهام في المؤتمر الصحفي الخاص بتقديمه بعد انضمامه إلى صفوف ريال مدريد، قائلًا: "سعيد للغاية بتواجدي هنا، إنه أكبر نادٍ في التاريخ، وليس لدى الكثيرين فرصة للعب هنا. لذلك أنا ممتن جدًا لأولئك الذين أتوا بي إلى هنا للعب مع هذا الفريق".

وعن اهتمام الأندية الأخرى بضمه، قال بيلينجهام: "لماذا أذهب إلى فريق آخر؟ المال ليس بهذه الأهمية، لم أفكر في هذا الأمر ولم أفعل ذلك مطلقًا لاختيار فريقي المقبل".

وأوضح: "لقد تحدثت مع دورتموند، أحببت المشروع الذي قدمه ريال مدريد، أردت ذلك أن يكون الأمر سريعًا. هذا لا يعني أن الفرق الأخرى كانت سيئة، بالطبع لا، لكنني اخترت مدريد وفضّلته على الأموال".

وأضاف: "أعلم أن هناك الكثير من المتطلبات هنا، إنها مسئولية كبيرة، تحديدًا عندما تلعب على مستوى احترافي مع الكبار، لذلك يجب أن تتعلم بشكل أسرع".

وأكد: "رغم صغر سني، ولكنني تأقلمت دائمًا بشكل جيد مع هذه الضغوطات. أعرف أن التواجد هنا مهم، وأتمنى أن أكون على قدر هذه المسئولية الكبيرة التي على عاتقي".

مؤتمر بيلينجهام بعد انضمامه إلى ريال مدريد

وكشف بيلينجهام: "كنت أشاهد مباراة ريال مدريد ضد ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا، وهذه واحدة من الأسباب التي جعلتني أقرر المجئ إلى مدريد. إنه نادي كبير وإستثنائي ومن الصعب رفضه".

وأفضل لحظة منذ الوصول إلى مدريد في الساعات الماضية: "أكثر ما أثار إعجابي كان وقت التوقيع، حيث كانت خلفي ألقاب ريال مدريد الـ14 في دوري أبطال أوروبا، جعلوني أرغب في الفوز بواحدة".

وعن ارتدائه القميص رقم "5"، الذي ارتداه من قبل النجم الفرنسي زين الدين زيدان، أجاب بيلينجهام: "أشكر فاييخو، لقد تحدثنا ولم تكن هناك مشكلة. إنه رجل رائع وأنا ممتن للغاية".

وتابع: "أنا معجب بـ زين الدين زيدان كثيرًا، وإرثه في هذا النادي وبهذا الرقم كبير الذي ألهمني. لذلك دعونا نرى ما الذي يمكننا تقديمه في المستقبل. آمل أن أتمكن من تمديد إرث هذا الرقم".

مؤتمر بيلينجهام بعد انضمامه إلى ريال مدريد

وبسؤاله عن تحدثه مع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي قبل انضمامه إلى ريال مدريد، قال: "نعم، لقد تحدثنا، وأعتقد أنه مدرب رائع. إنها فرصة جيدة لي لأكون مع أحد أفضل اللاعبين في التاريخ. أنا سعيد كذلك لأن أنشيلوتي يريدني في فريقه".

وعن الشائعات التي تربط ريال مدريد بضم هاري كين، نجم توتنهام، أجاب بيلينجهام: "إنه قائدي في منتخب إنجلترا ولاعب رائع. ولكن يجب ألا أعلق على ذلك لأنه لا يخصني".

وبسؤاله عن الآراء داخل منتخب إنجلترا بشأن انضمامه إلى ريال مدريد، أجاب: "بالطبع، كانوا يريدونني أعود إلى الدوري الإنجليزي؛ لأنه مختلف عن الإسباني، لكنهم يدعمونني في المنتخب وتمنوا لي التوفيق".

وعن سعر الصفقة بـ103 ملايين يورو، قال: "لا يقلقني، لا أعرف حتى إذا كان هذا السعر الصحيح أم لا، لست محاميًا أو محاسبًا، أنا لاعب كرة قدم فقط، وأتيت للعب وتحقيق الألقاب في مدريد".

وعن مهاراته داخل الملعب، اختتم بيلينجهام تصريحاته، قائلًا: "أنا لاعب وسط يمكنني فعل كل شيء. يمكنني القيام بكل ما يطلبه المدرب. أتمنى أن أجرب ذلك في مدريد، سأساعد الفريق دائمًا للفوز بالمزيد من الألقاب".