الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"أبو الغيط" يترأس أعمال لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك بتونس

أبو الغيط
أبو الغيط

ترأس الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الخميس، أعمال الدورة (55) للجنة التنسيق العليا للعمل العربى المشترك التى يستضيفها اتحاد إذاعات الدول العربية بتونس.
وصرح المستشار جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن المحور الرئيسي للدورة هو "دور التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي في تعزيز التكامل الاقتصادي العربي"، بالإضافة إلى مناقشة عدد من البنود الأخرى كالأمن الغذائي العربي، وجذب الاستثمارات في الدول العربية ومقترح إنشاء صندوق عربي للبحث والابتكار والريادة.
​وأضاف المتحدث، أن أبوالغيط ألقى كلمة أشار في بدايتها إلى مخرجات القمتين العربيتين الأخيرتين في كل من الجزائر والسعودية، حيث كلف القادة العرب الأمانة العامة للجامعة ومؤسسات العمل العربي المشترك بتنفيذ عدد من الاستراتيجيات ذات الصلة بالرقمنة والذكاء الاصطناعي والأمن الغذائي.

وأوضح بشأن الأمن الغذائي العربي، أنه لا يزال يعاني من آثار الأزمات المتراكمة والمستمرة ومنها الحرب في أوكرانيا والتغير المناخي.

لجامعة الدول العربية الدول العربية أحمد أبو الغيط أبو الغيط تونس

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