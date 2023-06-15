هندسة جامعة بدر تنظم ندوة لتعريف الطلاب بمهارات توظيف سوق العمل

أعلن الدكتور عارف سليمان، عميد كلية الهندسة بجامعة بدر فى القاهرة "BUC"، أنه تم تنظيم ندوة لتعريف طلاب كلية الهندسة وكليات الجامعة بمهارات التوظيف وسوق العمل بعنوان "career coaching interactive training".. مشيراً إلى أن الندوة تم عقدها بالتعاون الدكتور فريد محرم عميد كلية الإدارة والعلوم الاقتصادية ومركز التعليم المهنى والمستمر، والمركز، داخل مقر الجامعة وكان منسقى الندوة الدكتورة ضحى محمد سعيد المدرس بقسم الهندسة المعمارية فى الكلية، والدكتور شريف عادل مدير المركز.

وأضاف عميد كلية الهندسة بجامعة بدر فى القاهرة "BUC"، أن تلك الندوة تأتى فى إطار تأهيل الطلاب لمواجهة تحديات سوق العمل وتطوراته المستمرة ومعرفة متطلباته.. لافتاً أن هبة الشربينى المدير الأكاديمى لمؤسسة "Business Gate Mentors"، ألقت الندوة وتناولت الموضوعات المتنوعة مثل:

1- متطلبات المقابلة الشخصية.

2- أهم مجالات الأعمال لإنشاء المشروعات الجديدة.

3- أهمية تطوير اللغة الإنجليزية.

4- المصطلحات الهامة فى العالم ريادة الأعمال.

أوضح الدكتور عارف سليمان، أنه تم الاتفاق على برنامج تدريبى متكامل يهدف إلى زيادة معرفة الطلاب بالأدوات الأساسية التى تُساعدهم على التطوير فى سوق العمل التنافسى والمهنى، وذلك من أجل زيادة إمكانيتهم المهنية إلى أقصى حد من أجل الإستثمار فى المستقبل، والإنطلاق نحو رحلة مهنية ناجحة مضيئة.. منوهاً أن الغرض من الندوة شرح مميزات: "التعليم المستمر، والتنمية المهنية والمهارية"، التى يتم دعم الطلاب والخريجين بها لإزالة الرهبة لديهم أثناء اقتحامهم للحياة العملية لسوق العمل سواء "المحلى أو الدولى".