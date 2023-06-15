الخميس 15 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نبيل المهيري: قانون التأمين الصحي الشامل عالج مشكلة التمويل

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال الدكتور نبيل المهيري، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الأسبق، إن المنظومة الصحية تتعلق بعدد من المحاور والتحديات، قانون التأمين الصحي الشامل عالج مشكلة التمويل.

وتابع "المهيري":"منظومة تقديم الصحة في مصر سيئة جدا، كل الدول فى العالم تتبع قواعد معينة، ومن ثم منظومة الخدمة فى حالة متردية؛ بسبب عدم اتباع القواعد المنظمة واذا أردنا النهوض بالخدمة علينا اتباع هذه القواعد".

وانتقد "المهيري"، الإعلان عن فشل عدد من الخطط بشأن تنظيم الأسرة على سبيل المثال، في أعوام 2007، 2012، 2015، وهناك من يتحدث عن خطة جديدة، متسائلا:"لماذا لم نستعرض الخطط الثلاثة السابقة لمعرفة أسباب فشلها وتفادي ما بها من محاور حالت دون تطبيقها على أرض الواقع".

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