الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"أبو مازن" يطلع مجلس السفراء العرب بالصين على أخر تطورات القضية الفلسطينية

الرئيس الفلسطيني
الرئيس الفلسطيني

أطلع الرئيس الفلسطيني محمود عباس " أبو مازن"، مجلس السفراء العرب لدى الصين ، على آخر التطورات والمستجدات في المنطقة وما تمر به القضية الفلسطينية، والجهود المبذولة سياسيا ودبلوماسيا لحشد الدعم الدولي، والحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وجدد الرئيس الفلسطيني  لدى استقباله مجلس السفراء العرب لدى الصين في مقر إقامته في العاصمة بكين، اليوم ، دعوته للدول العربية إلى تقديم مرافعاتها المكتوبة أمام محكمة العدل الدولية، لإصدار رأيها الاستشاري، وفتواها، حول قانونية وشكل وأهلية النظام الذي أقامته إسرائيل، دولة الاحتلال و"الأبارتهايد"، على أرض فلسطين، بحسب ما ذكرت الوكالة الرسمية الفلسطينية 

واستعرض الرئيس الفلسطيني  الأوضاع الصعبة في فلسطين، في ظل استمرار الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب، والمتمثلة في تكثيف الاستيطان وعمليات القتل اليومية، واستباحة المقدسات المسيحية والإسلامية في القدس، والتنكر للاتفاقات الموقعة، وقرصنة أموال الضرائب الفلسطينية.

وتطرق الرئيس الفلسطيني  إلى الجهود التي تبذلها القيادة الفلسطينية لتحقيق المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام، على أساس الالتزام ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية، والاعتراف بها ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني، والالتزام بالشرعية الدولية، الأمر الذي سيفتح المجال أمام تشكيل حكومة وحدة وطنية، تضم جميع الفصائل الفلسطينية.

كما أطلع الرئيس الفلسطيني  مجلس السفراء العرب على نتائج اجتماعه مع رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ، الذي تكلل بالاتفاق على إقامة شراكة استراتيجية بين البلدين الصديقين.

الرئيس الفلسطيني محمود عباس القضية الفلسطينية الصين بكين القدس

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