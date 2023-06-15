الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

إعلان أسماء الفائزين في مسابقة الثقافة الرقمية للشباب

الأعلى للثقافة
الأعلى للثقافة

أعلن المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، عن أسماء الفائزين في مسابقة الثقافة الرقمية في مجال مكافحة الفساد للشباب، والتي أطلقتها لجنة الثقافة الرقمية والبينة المعلوماتية الثقافية بالمجلس الأعلى للثقافة في نوفمبر الماضي ضمن عدد كبير من المسابقات التي نظمها المجلس الأعلى للثقافة؛ في إطار تنفيذ محاور الثقافة بخطة التنمية المستدامة بشكل عام وتشجيع ودعم ورعاية المواهب وشباب المبدعين على وجه الخصوص
وتضمنت المسابقة ثلاث جوائز، وقد جاءت نتيجة المسابقة على النحو التالي: 
حصلت على المركز الأول روان عبد الأول عزيز في مجال (أعمال فنية رقمية فنون تشكيلية) وقيمة الجائزة 10000ج، وفى المركز الثاني فازت به الأستاذة منى وحيد محمد نوارة في مجال (أعمال فنية رقمية فنون تشكيلية) وقيمة الجائزة 8000ج، بينما فازت بالمركز الثالث الأستاذة نور سامح محمد في مجال (إعداد فيلم تعريفي) وقيمة الجائزة 5000ج.

وضمت لجنة التحكيم للمسابقة عدد من المتخصصين في مجال الموضوع على النحو التالي: المهندس زياد عبد التواب، والمهندسة كرستين عريضة، والدكتور محمد حجازي، والدكتور محمد خليف، والدكتور محمد عزام.

المجلس الأعلى للثقافة مسابقة الثقافة الرقمية فى مجال مكافحة الفساد للشباب مسابقة الثقافة الرقمية الدكتور هشام عزمي روان عبد الأول زياد عبد التواب

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