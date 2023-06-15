الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الزراعة" تنفي وجود أسد مريض بحديقة حيوان الإسكندرية

أسد
أسد

نفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم، صحة الصورة المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي وتظهر أسدا هزيلا مريض وزعم أنها في حديقة الحيوان بالإسكندرية.

وقال الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إن الصور المنتشرة غير حقيقية، ونشرت صور جديدة من حديقة الحيوان بالإسكندرية تظهر بيت السباع والأسود، وأيضا الزوار، وهم يتجولون في الحديقة التي تم تطويرها مؤخرا.

وكان قد أكد الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المتحدث الرسمي للوزارة، أن حديقة الحيوان مستمرة في فتح أبوابها للزائرين وتلاميذ وطلاب المدارس لحين صدور تعليمات بعمليات التطوير، وهناك إقبال من الزائرين على الحديقة من الأسر والتلاميذ رغم وجود امتحانات.

الزراعة تنفي وجود أسد مريض بحديقة حيوان

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