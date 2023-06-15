الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حركة تداول السفن والحاويات العامة في ميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية، عدد 12 سفينة، بينما غادر الميناء عدد 9 سفن، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 41 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 41288 طنًا تشمل: 11243 طن يوريا، 100 طن علف بنجر، 3900 طن مولاس، 6748 طن أسمنت، 455 طن خضروات وفاكهة، و18842 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 40323 طنًا تشمل: 211 طن بازلاء، و3517 طن كسب عباد شمس، و2493 طن خشب زان، و10733 طن حديد، و1685 طن أرز معبأ، و 3364 طن فول صويا، و2172 طن فول صب، و1448 طن مواسير، و700 طن كسب صويا، و9000 طن ذرة، و5000 طن قمح.

وبلغت حركة الصادر من الحاويات 1539 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 341 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4355 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 134073 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 227450 طنًا،  بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4834 شاحنة.

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