بعد تكريم الرئيس لها.. "الدستور"  تحاور فيفيان معوض مصممة الأزياء المصرية (حوار)

"أن تكوني أم لطفلتين الأخيرة عمرها 5 شهور، وزوجة ومسئولة ولديكي عمل خاص بكي وطموحة في عملك، أمر ليس هيًن وتكريم الرئيس ليً كأنه طبطبة علىً" هكذا قالت مصممة الأزياء فيفيان معوض، 33 عامًا، في حوارها للدستور الذي شمل تعليقًا منها على تكريمها وجمع ما بين ما تطمح إليه في عملها وحياتها الشخصية.

وكانت فيفيان معوض مصممة أزياء، إحدى المكرمات في المؤتمر الوطني للشباب بالإسكندرية أمس.

في البداية ..كيف جاء تكريمك في المؤتمر الوطني للشباب ببلدك الإسكندرية؟

كنتُ من بين حوالي 10 مكرمين في مجالات مختلفة أمس وتم اختياري كمصممة أزياء تسعى طوال الوقت على تقديم الجديد والمختلف، وهذا ما تم رؤيته بالنسبة للقائمين على المؤتمر وبالفعل أسعى طوال الوقت أن يكون لي ًبصمتي الخاصة في الأزياء،وأن تكون القطع الخاصة بيٍ معروفة من بين غيري من مصممي الأزياء.

كلمينا عن لحظة التكريم؟

جاءت وكأنها طبطبة بالنسبة ليً من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالفعل خطوة تشجيعية للغاية وجعلني أطمح لتحقيق المزيد بصورة كبيرة فيما بعد في شغلي، وشعور لا يوصف شرف كبير التكريم من الرئيس، وأن ما قمت به يُقدر .

متى بدأتي شركتك الخاصة وماذا عن دراستك؟

بدأت شركتي منذ 6 سنوات، ودرست بيزنس ثم درست أزياء، ولدى شركتي بالإسكندرية والقاهرة، وأساس نجاح أى علامة تجارية هو التعاون بين العاملين فيها وأن يشعروا بانتمائهم للعمل وأن يكون الكل في خطوات معروفة وواحدة ومتفق عليها.

هل تصميماتك جمعيها صناعة مصرية؟

حوالي 90% من التصميمات الخاصة بي صناعة مصرية، ينقصنا بعض التفاصيل التي بداخل الفستان نفسه، بالإضافة لزيادة الأسعار الفترة الماضية جعلتنا نعتمد بشكل أكبر على الصناعة المحلية ولكن هناك بعض التفاصيل التي نستوردها من الخارج.

ماذا ينقصنا لنواكب العالمية في مجال تصميم الأزياء وصناعتها؟

ينقصنا تعجيل خطوة التصنيع المحلي لسنا جاهزين بشكل كافي بالخامات الخاصة بالتصنيع، كما أن العمالة ليست مدربة ومجهزة على مواكبة هذا بجودة عالية تضاهي العالمية، ولكن كل شيء يأخذ وقته لكي تندمج معها لذا التصنيع وهذه الخطوة بالطبع تأخذ وقتها وسنصل لها وباحترافية.

ولكن بالطبع الآن أصبح الميل لكل ما هو مصري خاصة مع وجود تنوع بشكل يضاهي العالمية.

ما هي نصيحتك لصغار مصممي الأزياء؟

الصبر والتطلع طوال الوقت صفات مهمة في مصمم الأزياء فالشغف والتطلع مطلوب بلا شك، والدراسة أمر مفروغ منه وعليه أن يدرس ما يحبه في المجال بمعني أن تصميم الأزياء قماشه واسعة من التخصصات المختلفة، لذا لابد أن يختار الجزء الذي يحبه لكي يبدع فيه، ويقدم الجديد ولا يكون نسخة مكررة من مصممين أزياء متواجدين بالفعل.

واسعي لعمل كورسات خاصة بتصميم الأزياء وأفكر بها جديا الفترة المقبلة.

من هم القدوة لكي في عالم الأزياء؟

المصمم العالمي ستيفان رولان، المصمم اللبناني كريكور جابوتيان، و قزي و أسطا.

كونك أم لطفلتين عرفينا على التحديات اللي بتواجهك؟

لدى ابنه عمرها خمس شهور وابنه أخرى كبرى بالفعل تحدي كبير أن تكوني زوجة في البداية ومن ثم مسؤوليات الأمومة ومن بعد ذلك تحديات العمل الأمر ليس هين على الإطلاق ويحتاج المزيد من طاقة ومجهود وترتيب وقت وأفكار.

وماذا عن الداعمين حولك في هذه التحديات؟

زوجي هو داعمي الأساسي وأسرتي بالطبع فهو يساعدني في هذه الأعمال ومسؤولية الأبناء بالطبع ويهون عليا أمور كثيرة، ويساند ومصدر تشجيع بالنسبة ليً فالطبع نجد أن هناك أوقات نحتاج فيها لمن يساند ويدعم فقط فهذا هو دور من الأدوار الذي يقوم بها معي، كما أنه شجعني بعد التكريم بل كان فخور بي، فالعلاقة التي تحفها الإنسانية بين الزوج والزوجة بالطبع هي التي تفوز في النهاية.

ماذا تتمني في المستقبل بالنسبة لمشروعك؟

أتمني أن أصل للعالمية وأن أقوم بالتصدير على مستوى كبير.