بعد الإعلان عن "خط التجارة العربى".. الرئيس السيسى: "عرفتوا ليه عملنا الأنفاق؟"

رد الرئيس عبدالفتاح السيسي على الانتقادات التي طالت فكرة إنشاء طرق وأنفاق قائلا: "الناس قالت هو أنت عملت طريق طابا النفق 350 كم؟".

وأضاف خلال كلمته بافتتاح محطة تحيا مصرمتعددة الأغراض في ميناء الإسكندرية: "لو أنا عايز أنقل من طابا حتى بورسعيد، كنت هنقل إزاي، ده الوقت اللي لازم الناس تعرف عملنا ليه كل الأنفاق والطرق دي وباقي المحاور الأخرى في مدينة شرم الشيخ".

جاء ذلك بعد إعلان الفريق كامل الوزير، وزير النقل، لتدشين خط "التجارة العربي"، وذلك بالتعاون مع كل من الأردن والعراق، عن طريق الموانئ المصرية، وذلك عن طريق النقل البري إلى منطقة العقبة من أجل تعظيم الموانئ وحركة التجارة".