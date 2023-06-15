الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

باستثناء كريم نيدفيد.. كولر يرفض عودة المعارين للأهلى

كولر
كولر

كشف مصدر مسؤول داخل القلعة الحمراء، عن تفاصيل حول موقف السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي من قائمة الفريق في الموسم المقبل، بعد تجهيز ملف الصفقات الجديدة والراحلين وموقف المعارين.
وأشار المصدر، في تصريحات خاصة، لـ"الدستور"، إلى أن كولر قد أعطى محمود الخطيب تقريرا مبدئيا يتضمن احتياجاته من المراكز، سواء الصفقات الجديدة وموقف المعارين، خاصة أن اللاعب الوحيد الذى يستحق العودة من الإعارة هو كريم نيدفيد حتى الآن، مع تجديد باقي إعارات الفريق مثل مصطفى البدرى وسعد سمير ومصطفى سعد ميسى والعربي بدر وبيع حسام حسن بشكل نهائي، وعدم تجديد تعاقد أيمن أشرف الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، وتأجيل موقف رامي ربيعة لحين حسم صفقة المدافع الجديد.
وأوضح أن السويسري طلب في التقرير الفني خروج شادى حسين وبرونو سافيو سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي، بجانب إعارة بعض اللاعبين ليحصلوا على فرصة المشاركة أساسيًا لاكتساب الخبرات مثل مصطفى مخلوف حارس المرمى.
ومن المقرر أن تشهد الأيام المقبلة جلسة حاسمة بين الخطيب وكولر، عقب عودة المدير الفني من سويسرا، وذلك للاستقرار على الأسماء المرشحة لارتداء الفانلة الحمراء.

كولر محمود الخطيب كريم نديفيد حسام حسن لجنة التخطيط

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