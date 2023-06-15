الرئيس السيسى: "كل طوبة بتتعمل فى البلد دى أنا معاها وشايفها"

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الأموال المخصصة لوزارة النقل وصلت إلى 2 تريليون جنيه، مضيفًا: "على مدار الـ30 سنة وزارة النقل لم تحصل على هذا الرقم".

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمة له في افتتاح محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض في ميناء الإسكندرية، اليوم الخميس: "أنا بقول الكلام ده علشان إحنا بنحفر مستقبل بلدنا، وأنا معنديش أي شك في الكلام ده".

وتابع: "كل طوبة بتتعمل في البلد دي أنا معاها وشايفها".

وأكد الرئيس أن البنية الأساسية في إفريقيا تحتاج إلى آلاف مليارات الدولارات لكي تصبح دولًا، مؤكدًا أن بناء الأمل أمر ضروري جدًا لحياة الناس.