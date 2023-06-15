الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

كيف احتفلت منصات التواصل بعيد ميلاد مو صلاح؟

محمد صلاح
محمد صلاح

يحتفل الفرعون المصري محمد صلاح بعيد ميلاده اليوم وسط فرحة عارمة بين جموع زملائه ومحبيه بالنجم الذي لطالما أسعد الملايين وأحدث فارقا في التاريخ، ومازالت صدى إنجازاته مستمرة على جميع المستويات والأصعدة.

كان الاتحاد المصري لكرة القدم قد هنأ محمد صلاح بعيد ميلاده من خلال منشور على حسابه الرسمي قال فيه: "عيد ميلاد فخر العرب.. كل عام ومحمد صلاح بخير"، كما نشر فريقه ليفربول الإنجليزي مجموعة من التغريدات على “تويتر” للاحتفال بالنجم المصري :"عيد ميلاد سعيد للملك المصري".

"ارتباط اسمه بتاريخ ميلاده جعله أحد الأيام الخالدة في أذهان الجميع.. أهلا بكم في يوم صلاح".

وانهالت المنشورات على جميع مواقع التواصل للاحتفال بالفرعون المصري نرصد أبرزها: "اليوم .. عيد ميلاد أحد أجمل القصص في تاريخ رياضتنا العربية الذي فاز بلقب الأسطورة وهو في منتصف مسيرته.. النجم الذي عانى لفترة، لكنه عاد بقوة ليلهم ملايين الشباب العربي.. عيد ميلاد محمد صلاح".

وقال مؤمن محمد، أحد رواد مواقع التواصل في تعليق: "النهارده عيد ميلاد محمد صلاح الـ 31... حوار أنك بتشوف قدوتك وانت بتتفرج عليه من أيام روما ده وهو بيكبر ف العمر أمر وحش اوي، خلاص يعني فاضلو بتاع 6 سنين كمان ف كره القدم وهيعتزل، بس الأمر الـ مفرحني انو كتب تاريخ مع ليفربول وحط أسمه بين الكبار، استمتع بمحمد صلاح دلوقتي لأن ف المستقبل مش هتلاقي حد يفرحك زي محمد صلاح ورافع اسم بلدك ف أوروبا، كل سنة وصلاح ممتعنا".

محمد صلاح عيد ميلاد محمد صلاح ليفربول الاتحاد المصرى لكرة القدم تهنئة مو صلاح

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