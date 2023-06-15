الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

القابضة للمياه والوكالة الألمانية يعقدان ورشة حول تحديث خطط الأعمال

ورشة العمل
ورشة العمل

اختتمت فعاليات ورشة العمل "تحديث خطط الأعمال الاستراتيجية، التي عقدتها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بالتعاون مع برنامج إدارة مياه دلتا النيل التابع للوكالة الألمانية للتعاون الدولى GIZ، والمقامة على مدار يومي 13 , 14  يونيو، التي استضافتها شركة مياه الشرب بالإسكندرية، بحضور الدكتور أحمد معوض نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

القابضة للمياه و الوكالة الألمانية للتعاون الدولى
يعقدان ورشة عمل تحديث خطط الأعمال الاستراتيجية

وقال الدكتور أحمد معوض، إن التعاون المشترك بين الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) من خلال برنامج إدارة مياه دلتا النيل، يأتي ذلك في إطار إعداد وتطوير خطة الأعمال لمنظومة مياه الشرب والصرف الصحي بمصر، والمرتبطة بتحسين الأداء وتحديد الموازنات السنوية بدقة.

القابضة للمياه و الوكالة الألمانية للتعاون الدولى
يعقدان ورشة عمل تحديث خطط الأعمال الاستراتيجية

واستكمل، خبراء من الوكالة الدولية الألمانية GIZ ورش العمل المتعلقة بخطط الأعمال للشركة (business plan)، والتي تهدف إلى التعريف بالخطة الإستراتيجية والمحاور، وخطوات إعدادها وصياغة الأهداف الاستراتيچية والأهداف التكتيكية للشركة.

ومن جهته؛ أشاد المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الإسكندرية، بالدور الفعال للحضور جميعًا من مختلف القطاعات، خلال ورشة العمل، متمنيًا المزيد من التقدم والازدهار على المستويين العِلمي والعَملي.

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