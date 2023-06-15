الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ القليوبية يودع الحجاج قبل سفرهم لأداء مناسك الحج

محافظ القليوبية يودع
محافظ القليوبية يودع حجاج بيت الله الحرام

حرص اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، على توديع أول فوج لحجاج بيت الله الحرام من مواطني محافظة القليوبية، والبالغ عددهم 45 حاجًا وحاجة ضمن حجاج القرعة والجمعيات الأهلية عن مدينتيّ بنها وكفر شكر وذلك من أمام مسجد إبراهيم مرسي بمدينة بنها. 

وقام محافظ القليوبية، بتوزيع ورود عليهم واطمأن من القائمين على تنظيم الرحلة على توفير كل التسهيلات وإنهاء إجراءات السفر في سهولة ويسر، مطالبهم بالدعاء لمصرنا الغالية بأن يحفظها وأن تستمر مسيرة التنمية ويحقق لها الأمن والأمان والاستقرار، وتبادل الحجاج عبارات السرور والفرح قبل التوجه لبيت الله الحرام إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج، حيث حرصت محافظة القليوبية على توفير كل سبل الراحة للحجاج وذويهم خلال انتقالهم من المحافظة لمطار القاهرة. 

جدير بالذكر أنه تم إطلاق فوجين آخرين من مدينة شبرا الخيمة والقناطر الخيرية والعبور، بإجمالي عدد 45 حاجًا وحاجة وجارِ متابعة سفر باقي الأفواج خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتمنى المحافظ للحجاج السلامة خلال سفرهم، مقدمًا التهنئة للفائزين في قرعة التضامن الاجتماعي هذا العام وتمنى لهم أداء المناسك بكل سهولة ويسر والتمتع بالرحلة المباركة والعودة إلى أرض الوطن بأمن وسلام وأوصاهم باتباع الإرشادات والتعليمات التي تضمن سلامتهم في تنقلاتهم وأدائهم للشعائر وطالبهم بالدعاء لمصر وشعبها بالأمن والأمان والتوفيق والسداد. 

وأكد الهجان، أنه كلّف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بمتابعة عمل لجان تيسير الإجراءات على المسافرين وإنهاء كل المستندات الخاصة بهم والتنسيق مع مديرية الصحة لإنهاء كل الإجراءات الصحية والتحاليل والاختبارات اللازمة للسفر تسهيلا عليهم، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للحجاج والتأكد من تناولهم الأمصال والتطعيمات اللازمة والتنسيق مع مديرية الأوقاف في عمل ندوات توعية وتثقيف بالخطوات الصحيحة لأداء مناسك الحج.

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