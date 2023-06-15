الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع شخص سقط من "الرابع" بمنزله في القليوبية

مصرع شخص سقط من الطابق
مصرع شخص سقط من الطابق الرابع فى القليوبية

لقى شخص مصرعه اثر سقوطه من الطابق الرابع بمنزله فى شبين القناطر وتم نقل الجثة الى مستشفى شبين العام  وتحرر محضر بالواقعة وتحرر المحضر اللازم وتولت الجهات المعنية  التحقيق.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من المقدم أمير الكومي رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر، يفيد بورود إشارة من المستشفى بوصول "م. ا. م " 40 سنة جثة هامدة إثر سقوطه من الطابق الرابع بمنزله وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف جهات التحقيق.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إلى مكان الواقعة وتبين أن المتوفى كان يقف بالطابق الرابع وسقط على الأرض وتوفى فى الحال، ويجري سؤال أهليته وشهود الواقعة وتحرر المحضر اللازم وفحص الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك. 

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

اللواء نبيل سليم سقوطه سقط على الأرض شرطة شبين القناطر مركز شرطة شبين القناطر مديرية أمن القليوبية مستشفى شبين العام مصرع شخص

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