الأفلام والمسلسلات والبرامج الأكثر مشاهدة على منصة "ووتش إت"

تحقق منصة "ووتش إت" نجاحات كبيرة، من خلال العديد من الأعمال التي تعرضها.

ويتصدر فيلم "برا المنهج" للفنان ماجد الكدواني، الأعمال الأكثر مشاهدة على المنصة، ويليه في الترتيب فيلم "مش أنا" للفنان تامر حسني، وفي المرتبة الثالثه فيلم "بنك الحظ".

على مستوى المسلسلات، يتصدر مسلسل "ريفو" بموسمه الأول، بعدما أعلن صناعه عن موسم جديد سيبدأ عرضه في 21 من يونيو الجاري، ويليه مسلسل "بلطو" للفنان الشاب عصام عمر، الذي حقق حالة نجاح كبيرة بالعمل الجديد، ومسلسل "كشف مستعجل" والذي عرض في شهر رمضان الماضي.

وعلى مستوى البرامج، تتصدر الإعلامية إسعاد يونس الترتيب ببرنامجها "صاحبة السعادة"، ويليه برنامج "سولد أوت".